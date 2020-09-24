蘇揆：今年半導體產值 將突破3兆元

行政院長蘇貞昌昨（23）日表示，經過人民、政府與業界共同努力，台灣半導體產業產值去年已達2.7兆元，今年可突破3兆元。他也期盼政府、業界共同努力，讓台灣不只是亂世中的福地，也是「優勝美地」（美國國家公園Yosemite諧音），並創造更好的成績。

蘇揆與經濟部長王美花昨日共同出席「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」。蘇揆表示，他上次擔任行政院長時推動「兩兆雙星」產業，希望兩個產業產值能突破兆元，其中一個就是半導體產業，經過人民、政府與業界14年來共同努力，半導體產業產值去年已達2.7兆元，今年可望突破3兆元。

蘇揆表示，這就是業界與人民、政府一起創造出來的好成績，在蔡總統領導下，台灣民主、自由且開放，政府尤其重視資安環境，台灣也是發展半導體與相關產業最佳基地，並被國際機構評價為具有最好的投資環境。

蘇揆強調，蔡總統在就職典禮上提及，我國繼「5+2」產業創新計畫後，將推動「六大戰略核心產業」，希望大家一起努力，讓台灣不只是亂世中的福地，也會是「優勝美地」，創造更好成績。

王美花在大師論壇致詞表示，在美中貿易、科技衝突中，台灣製造業充分發揮彈性，利用技術優勢將新技術創新融入運營中，迅速與國際合作夥伴建立新的聯繫；台積電就是一個很好的例子，雖然預計會受華為禁令影響，但她說，據她所知，台積電目前攀上營運高峰水平。

王美花指出，由於台灣重視知識產權保護，有助企業樹立領導地位並成為全球品牌合作夥伴，政府與行業合作，透過「營業秘密法」防止敏感技術外流，半導體是台灣最具競爭力的產業。

王美花強調，面對來自中國大陸競爭對手的積極進取，政府與企業會緊密合作，防止人才流失。