疫情改變消費行為 67%使用者曾點擊App廣告並消費

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

針對後疫情時代，行動商務崛起與消費模式改變，全球科技公司Criteo S.A.今天發布「2020台灣App商務趨勢報告」，App已為台灣消費者在購物、娛樂、社交活動中不可或缺的一部分，其中又以零售購物App最為突出，顯見新冠肺炎疫情大幅改變消費行為。

儘管相較於其他市場，疫情並未重創台灣，但仍有許多人必須在家工作，或接受14天居家隔離。如此生活型態改變促使消費者轉向線上購物，進行日常採買以維持社交距離。

「2020 Criteo台灣App商務趨勢報告」指出，51% 台灣消費者在疫情期間下載至少一個購物App（主要類別：零售、美食、雜貨／酒類），而其中73% 在實體店面購物時，也會同時使用App，大多用於比價（48%）和兌換優惠券（43%）。

此外，美食外送（36%）、手遊（28%）和視訊會議（22%）App使用量大增；其中在零售購物的變化最為顯著：美食外送 （44%）、零售購物 （37%）、生鮮雜貨外送 （35%） App使用頻率亦大幅提升，成為台灣消費者在疫情間最常使用的應用程式。

Criteo大中華區董事總經理鄭偉達表示：「App在疫情期間充分展現其能滿足多元消費需求的彈性與優勢，從日常生鮮採買、生活娛樂、甚至是遠距工作所需的生產力工具，不但提升消費者對App的依賴性，也促使其為消費者的主要購買管道之一。」

隨著消費者在疫情期間使用行動裝置的時間增長，App內的廣告成為品牌和使用者互動的主要管道；「2020 Criteo台灣App商務趨勢報告」指出，逾半數的使用者願意觀看App內廣告以換取免費內容，且近半數的使用者在過去六個月曾點擊App內的廣告，其中高達67% 曾進行消費。

此外，不同年齡層的消費族群也有著不同的消費行為，台灣的年輕消費者（Z世代與千禧世代）更偏好透過App進行消費；77% 年輕消費者曾下載購物App，其中29% 曾在App內消費；然而，其他族群（X世代、嬰兒潮世代、沉默世代）的消費者僅有25% 曾在App內消費，下載比例卻高達83%；在娛樂App方面，所有消費族群下載比例皆為74%，其中38% 年輕消費者曾在App內進行購買，其他族群的購買比例則僅三成。

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