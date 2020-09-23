研華全球工業物聯網線上高峰論壇 聚焦AI、5G等領域

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

工業電腦大廠研華（2395）以「Connecting Industrial IoT Innovation」為主題舉辦今年首場全球工業物聯網線上高峰論壇。此會不僅聚焦智慧製造、智慧城市基礎建設、人工智慧及5G等關鍵領域的創新與成長，也廣邀全球生態夥伴與會進行線上分享。

根據IDC研究報告，2025年前全球將有416億個物聯網設備裝置散落各地，並將產出79.4 ZB（Zettabyte，ZB）的數據內容。互聯設備也因而遍地開花深植個人生活及企業，因此，不同面向的技術和基礎架構組合，將成為端點設備生成數據力量至關重要的關鍵之一。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍對此表示，身為全球嵌入式電腦與智能系統的領導廠商，研華不斷鑽研發展可兼融工業物聯網設備、數據中心及雲服務商的邊緣計算解決方案，並將大量數據加以整合，以加速使用者優化營運效率。而為落實上述方案，研華近年以「共創」為核心戰略，積極與系統整合商及開發者夥伴協同發展邊緣解決方案（edge solution-ready platforms，Edge.SRP’s）及工業Apps（Industrial Applications ，I.Apps），以促使客戶能快速、簡易地加入數位轉型的行列，尤其聚焦包括智能製造、工業設備製造（IEM）、工業AI、智能自動化、交通、能源與環境以及智慧物流等領域。

蔡淑妍進一步指出2021年六大關鍵技術趨勢包含數位轉型、5G、解藕（decoupling）、端至雲的數位化、邊緣計算及人工智慧。在此趨勢之下，研華開發了各式AI平台組合如邊緣人工智慧系統、感測器、推論伺服器平台以及深度學習伺服器，以協助客戶開發探究更多AI的潛力。同時，針對端至雲領域，亦秉持創新精神，持續開發在嚴苛環境中也能具有強大且可靠性能的私有雲解決方案、工業Apps、邊緣智能軟體，以及跨平台中介軟體等。

透過結合AI、5G和邊緣運算來推動工業物聯網發展，將是物聯網技術進化的關鍵策略；而在後疫情時代，研華仍持續與不同行業生態夥伴共創以取得永續的成功。研華全球工業物聯網線上高峰論壇匯集來自全球超過2000位夥伴與會，不僅希望藉此讓夥伴了解最新工業物聯網策略與解決方案，也期望從中找出與生態夥伴成功共創的方程式。

物聯網 研華 生態

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