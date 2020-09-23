井琪：遠傳擴大5G生態圈 與夥伴探索新藍海

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

遠傳電信（4904）受邀參加「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，遠傳總經理井琪今（23）日於展會的「大師論壇」（Master Forum）發表演說，分享遠傳於遠距診療、智慧製造、AI欺詐識別等應用的實績。

國際半導體展的大師論壇與會的產業領袖包括台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery、美光全球執行副總裁Manish Bhatia、遠傳總經理井琪、Lam Research總裁暨執行長Tim Archer，跨業跨界領袖間共同討論在機會風險並存的時代，如何透過AI及5G科技，引導未來無限創新的可能。

井琪以「5G: Connecting the Dots」為題發表演說，她表示，5G時代開啟無限創新的可能，遠傳將持續精進「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）以及雲端技術，擴大5G生態圈，與策略夥伴共同探索5G新藍海。

井琪表示，全球已有82個電信業者推出5G，今年底預計會有超過100個5G網路商轉、1.9億個5G用戶，2024年5G用戶更將達到19億個。台灣也邁入5G時代，而且讓產業看見未來的機會。

根據國際調研機構DataReportal調查，台灣的智慧型手機使用者中，有69%每天使用、81%隨身攜帶，每人平均安裝30個應用程式。從遠傳的數據觀察，因疫情造成國人無法出國旅遊，國內觀光景點行動上網使用量大幅增加，花東縱谷、澎湖、馬祖等國家風景區上網流量分別成長了855%、1083%、746%。

井琪指出，消費者對行動上網的需求持續增加，但行動數據與語音需求皆下降，是電信產業面臨的挑戰；不過，遠傳在5G看到了機會，5G可提供更多企業解決方案，搭配大人物以及雲端技術，遠傳已在智慧製造、遠距診療、AI欺詐識別耕耘有成，期待能與各行各業的更多策略夥伴攜手合作。

遠傳已經在台東縣打造全國第一個遠距診療服務，包括蘭嶼、綠島在內的台東縣11處衛生所遠距診療已正式開診，將衛生所與100公里外的醫學中心連結起來，服務範圍包括11個鄉鎮、2.6萬家庭，使得7萬人受惠，開診至今已完成900多次的遠距診療服務，以網路取代馬路，達成「醫療零偏鄉」的目標。

在智慧製造方面，遠傳、台達電子、台灣微軟攜手共同打造全國第一個5G智慧工廠，透過AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、微軟雲計算、物聯網與混合實境科技三大應用，於生產線建立智慧物流調度系統、實踐遠端廠房管理，策略夥伴們以最創新的技術打造5G垂直場域，為智慧製造劃下一道新舊時代的分水嶺。

井琪也分享遠傳透過大數據、人工智慧技術揪出詐騙犯的實績，從源頭攔截高達99%以上詐騙簡訊甚至獲刑事警察局頒獎表揚。

5G 遠傳電信

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