中光電集團在半導體展 秀產線預警與預兆維護方案

中光電（5371）旗下子公司—中光電智能感測，今（23）日起在2020 SEMICON Taiwan國際半導體展發表全新的「Jupiter工業設備檢測方案」。該方案的MEMS震動感測器係以薄膜壓電技術開發，且具有體積小、儀器級高精度，以及對溫度／應力抗干擾等性能優勢，再結合邊緣運算與AI演算法，可提供客戶完整工業AI解決方案，有效地完成產線預警與預兆維護的任務。

隨著半導體技術及 AI 快速演進，工業設備健康檢測已成為工業4.0/智慧製造的新興應用，而負責收集及分析數據的感測器實扮演其中的關鍵角色。

中光電智能感測表示，震動訊號應用於設備健檢為領先指標，可以發現設備早期異常，但要取得設備健康狀態的震動訊號並不容易，感測器必須要能偵測細微變化與貼近震動源；此外，以傳統方式進行設備檢測需要經過繁複的步驟（安裝感測器、佈署PC、制定上下限指標與AI建模），且常因機台差異而發生誤報，這些都是目前布署工業預知診斷應用常見的挑戰。

中光電智能感測Jupiter工業設備檢測方案， 因體積小，安裝位置不受限制，可完整收集有效的震動源數據，而且有別於傳統檢測方案， Jupiter檢測方案的AI訓練均在邊緣運算進行，可在數小時內完成布署，不需安裝 PC也無需將機密資料上傳至雲端，即可在設備端執行預知診斷，提供健康指標變化趨勢，除隨時掌握設備狀態，還可提前預警，預測機器壽命，降低不良造成的停線損失及維護成本，可廣泛應用在半導體產業的各式泵浦、馬達監測與有震動偵測需求的工業設備中。

由國際半導體產業協會(SEMI)主辦的「2020 SEMICON Taiwan國際半導體展」，23日起至9月25日於台北南港展覽館一館登場，中光電智能感測偕同資騰科技（攤位號碼：M0148，南港展覽館4F）於現場動態展示Jupiter工業設備檢測方案。