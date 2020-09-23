資策會科法所：專頻專網+資安生態系 打造台5G創新環境

5G網路低延遲、高頻寬的特性，讓業者嗅到無限商機，但與此同時，相關法律規範若沒跟上，影響的恐怕不只規管秩序，而是讓台灣失去創造5G新應用的先機。資訊工業策進會科技法律研究所副所長顧振豪表示，5G有發展很多創新應用的可能，台灣在開台速度上已經是前段班，但頻譜資源盤點釋出、專頻專網規範，以及資安政策與驗證能力等都要跟上，加速釐清相關規範，才能提供業者更優良的5G創新環境。

顧振豪今（23）日參加由經濟日報主辦的「2020科技論壇-5G X AI生活新境界」活動，以「5G創新應用與基礎法制環境建構」為題發表演講。他指出，NCC已說明會以「促進者」而非「管制者」的身份迎接5G時代，將協助業者發展5G創新應用；回到實際面，未來如何在法制面促進「萬物聯網」的創新應用商機，是現在台灣亟需改善、甚至超前部署的關鍵。

他表示，首先台灣目前的5G頻譜資源總量仍落後於全球水準，需要去清頻、移頻，以持續釋出頻譜。像是目前行政院已有規劃4800-4900mhz為「專頻專網」頻譜，但這目前也是公共服務專用電信頻譜，必須先有效清除以避免干擾，才能讓業者放心使用。

除此之外，目前台灣監理規則規範企業專頻專網的單位成本，必須與電信事業相近；但專網性質特殊，在使用者和土地上都有特定的範圍，費用上是可以再調整的。他舉例，像是德國行動寬頻專網的單位成本較高，但總成本反而較低，透過擬定公式收費，可讓專網成本更符合實際需求。

在資安方面，因為5G不只提供通訊服務，更多是各種物聯網應用， 在終端設備大幅增加之下，各個節點的資訊安全問題變得更加重要且複雜。顧振豪表示，全球目前都已經注意到5G時代來臨的資安問題，像是歐盟、美國等都有提出相關政策與法規。

他也認為，政府應該在5G時代打造資安產業生態系，藉由台灣具有優勢的硬體製造能力，建立起和全球接軌、受到國際認可的資安驗證機制，形成具有利基點的資安產業。

顧振豪表示，5G來臨是產業振興轉型的好時機，目前台灣在頻譜開放上屬於前段班，但在鼓勵創新應用這段比較慢。他說，在相關規範釐清與政策推進之下，台灣還是能追上5G創新環境的領先者，並也要超前部署，在規劃上做得更多一些。