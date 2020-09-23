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吳田玉：台灣應政策調整及人才培育 穩固半導體競爭力

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

SEMICON Taiwan國際半導體展今（23）日登場，日月光（3711）半導體總經理暨執行長吳田玉表示，台灣半導體產業擁有相對完整的產業供應鏈，面對後疫情時代的變數與挑戰，台灣也應持續推動相關政策調整與人才培育，以更加穩固自身半導體產業競爭力。

吳田玉表示，全球歷經60年的主流經濟、海外投資、全球布局、以及多方協議平台、自由貿易的調整，而台灣半導體產業擁有完整的上游設計、製造產業鏈，也有著強大的經濟規模優勢，並與全球客戶建立良好的供應鏈，彌補台灣的其他弱勢。

但吳田玉強調，這樣的全球化趨勢正在轉變中，他說，保護主義、平行世界及遠端連結三大趨勢都是台灣半導體產業過去沒有經歷過的挑戰，2020年是半導體產業變化最大也最激烈的一年，我們有太多的機會和挑戰，這也是過去60年所沒有的。

台灣曾經是全球化的受益者，以保護主義帶來的挑戰而言，地緣政治是半導體人從來沒有經歷過的挑戰，也是未來學習上的盲點。

過去台灣透過垂直和水平分工，經濟效益分散化、區域平等，這些條件讓台灣在半導體產業出現群聚效應，但這些條件正在消失，台灣如何因應保護主義、政府也應該學習跟多元市場的主導者，在共生價值上進行調整，

吳田玉表示，台灣半導體產業相較其它世界強國，擁有相對完整的產業供應鏈，在此優勢下，面對後疫情時代的各種變數與挑戰，除了與時俱進的產業鏈發展、生產彈性及遠距溝通技術的加強，台灣也應持續推動相關政策調整與人才培育，以更加穩固自身半導體產業競爭力。

半導體 吳田玉 疫情

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