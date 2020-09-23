華碩ZenFone 7搶攻台灣市場 目標銷量比前一代增50%

華碩（2357）ZenFone 7 搶攻台灣市場，先前喊出要拿下本地安卓高階旗艦機（搭載高通S865處理器）第一名，華碩全球副總裁林宗樑指出，ZenFone 7 9月份在台市場已是「坐二望一」，隨著更多促銷活動推出，預估10月底可達2.5萬台銷售目標，長期目標在台銷量要比前一代成長50%。

華碩最新支援5G全頻段旗艦機ZenFone 7/7 Pro 9月起在台上市，主打升級翻轉前後三鏡頭的180度翻轉式相機，最高搭載高通Snapdragon865+5G處理器，及6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量。

林宗樑表示，10月陸續推出包含舊換新等促銷活動。希望激勵台灣市場買氣，讓更多的Zen粉可以回來買產品，有信心拿下台灣安卓高階旗艦機第一名。

林宗樑指出，雖然這次只做到第二名，但還是給華碩內部很大的鼓勵，主要是ZenFone 7 產品能做到這麼高階、做到這金額，其實不容易。

華碩上一代旗艦機ZenFone 6 在台總共賣出10萬支，目前已停止銷售，在上市期間並無降價。相比ZenFone 6，華碩更為看好ZenFone 7銷量，目前銷售比重7 pro及 7 為6:4，高階的Pro買氣反而優於7系列。長期目標在台灣銷量要比前一代成長50%、達15萬支。

華碩10月1日至月底為止，陸續推出眾多優惠購機方案，包含ZenFone 3/4/5系列手機舊換新（ZenFone 7）折扣，及全通路購機送周邊產品活動，華碩看好，藉由新一波促銷活動，可望再掀ZenFone 7 換機潮，預估至10月底可達2.5萬台銷售目標。

華碩ZenFone 7 選在台灣首發，公司預計第4季前進歐洲市場，後續則將在日本及其他亞洲地區上市，但目前沒有透露細節。