劉德音：能源效率每兩年提升一倍 沒有停止跡象

台積電（2330）董事長劉德音今(23)日出席國際半導體展，他在專題演講中指出，未來半導體的發展會跳脫奈米製程節點的陳述，有人說摩爾定律已到其極限，但別被這樣的說法所迷惑。事實上，能源效率改善每兩年就會提升一倍，而且到目前為止，仍看不到這情況停止的跡象。

劉德音提到，AI與5G的運算表現追求永無滿足之日，而技術創新則會持續驅使朝向更具能源效率的運算。

同時，劉德音表示，由於更多新的電晶體結構與材料，以及EUV技術發展，還有新的系統架構與3D整合，使得未來將可持續改善能源效率。

劉德音在簡報中也提到，台積電為客戶包括聯發科、AMD、輝達與賽靈思等打造的產品，表現持續提升，例如進入5G時代，聯發科的7奈米製程5G晶片天璣1000，跟其12奈米製程4G晶片曦力P90相較，效能表現增為兩倍，下載速度也增為八倍。還有AMD的7奈米製程EPYC第二代產品，效能表現也是14奈米製程第一代產品的兩倍，功耗卻只有一半。