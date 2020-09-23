台達電攜手遠傳大 秀5G新通訊設備解決方案

台達電（2308）今（23）日攜手遠傳電信（4904）參與「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，展出5G通訊設備解決方案。

台達電表示，在AloT (人工智慧物聯網) 趨勢下，電信營運商必須建置兼顧高速與穩定的5G網路，台達憑藉自身先進的電力電子技術與節能系統整合能力，提供電信營運商的5G網路設備高效節能的通訊電源系統與解決方案，例如，針對5G大型基地台，台達提供領先業界98%效率及56.8W/in3高功率密度的DPR3000E 通訊電源模塊與 Delta iDEAn 遠端設備管理平台，協助實現節能與可靠的通訊運作。

除現場展示外，台達資通訊基礎設施事業群技術長蔡文蔭亦受大會邀請於9月24號「功率電子暨光電半導體技術論壇」，發表「5G 以及資料中心電力架構下 WBG應用」演講。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達與遠傳為長期策略合作夥伴，在5G的時代的來臨，台達全面佈局5G產業供應鏈，提供完整解決方案，包括：網通設備、電源管理、能源管理基礎設施等多面向的應用，搭配遠傳在5G市場領先佈局，一起創造雙贏局面。除了提升系統電源轉換效率達成節電外，三年來，台達電已出貨的DPR3000E通訊電源模塊在能耗上節省5,000多萬度電，並減少2萬多噸的碳排放量，相當於55座大安森林公園的碳吸附量。

5G 行動基地台進入大規模布建，用電需求大增，不論是大型基地台或是5G 行動基地台在節能及營運成本考量下，電源管理系統將成為關鍵應用，在大型基地站應用，台達透過技術領先的電源系統解決方案，搭配遠端監控解決方案-Delta iDEAn 提供了絕佳的基地台設備管理解決方案，讓客戶輕鬆使用App進行即時監控、報警管理、績效管理、故障管理、機站設定管理以及安全管理，幫助客戶降低設備維運成本，並在任何地點確保監控不中斷。

而電源模塊具備98%高效率及56.8W/in3高功率密度，除了提升系統電源轉換效率達成節電之外，透過這個解決方案實踐台達環保、節能、愛地球的經營使命。針對5G小型基地台而設計的室外型通訊電源模組-Golden Eagle產品系列，透過台達持續創新的電力電子技術與自然冷卻的散熱管理，電源模組最高可達到97%效率，其IP65的機體防護及通過7級地震防震測試，可適應不同戶外環境的應用，無須維運。