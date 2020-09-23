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台達攜遠傳參與半導體展 秀5G新通訊設備解決方案

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
台達攜手遠傳參與SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，展出5G網路設備的通訊電源系統與解決方案。 圖/台達電提供
台達攜手遠傳參與SEMICON Taiwan 2020國際半導體展，展出5G網路設備的通訊電源系統與解決方案。 圖/台達電提供

台達電（2308）今（23）日攜手遠傳電信（4904）參與「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，展出5G通訊設備解決方案。在AloT (人工智慧物聯網) 趨勢下，電信營運商必須建置兼顧高速與穩定的5G網路，台達憑藉自身先進的電力電子技術與節能系統整合能力，提供電信營運商的5G網路設備高效節能的通訊電源系統與解決方案。

例如，針對5G大型基地台，台達提供領先業界98%效率及56.8W/in3高功率密度的DPR3000E 通訊電源模塊與 Delta iDEAn 遠端設備管理平台，協助實現節能與可靠的通訊運作。除現場展示外，台達資通訊基礎設施事業群技術長蔡文蔭博士亦受大會邀請於9月24號「功率電子暨光電半導體技術論壇」，發表「5G 以及資料中心電力架構下 WBG應用」演講。

台達資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達與遠傳為長期策略合作夥伴，在5G的時代的來臨，台達全面佈局5G產業供應鏈，提供完整解決方案，包括:網通設備、電源管理、能源管理基礎設施等多面向的應用，搭配遠傳在5G市場領先佈局，一起創造雙贏局面。

鄭安指出，除了提升系統電源轉換效率達成節電之外，透過這些解決方案實踐台達環保、節能、愛地球的經營使命，例如，三年來台達已出貨的DPR3000E通訊電源模塊在能耗上節省了五千多萬度電並且減少了兩萬多噸的碳排放量，相當於55座大安森林公園的碳吸附量。

5G 行動基地台進入大規模布建，用電需求大增，不論是大型基地台或是5G 行動基地台在節能及營運成本考量下，電源管理系統將成為關鍵應用，在大型基地站應用，台達透過技術領先的電源系統解決方案，搭配遠端監控解決方案-Delta iDEAn 提供了絕佳的基地台設備管理解決方案，讓客戶輕鬆使用APP進行即時監控、報警管理、績效管理、故障管理、機站設定管理以及安全管理，幫助客戶降低設備維運成本，並能24/7 在任何地點確保監控不中斷。

台達電 5G

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