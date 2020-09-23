快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

宏碁攜台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體 獲TFDA認證

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
宏碁攜手台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體，圖為台灣諾華總裁謝麗娟（左起）、宏碁董事長陳俊聖、宏碁創辦人施振榮、台大醫院院長吳明賢、衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅。記者蕭君暉/攝影
宏碁攜手台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體，圖為台灣諾華總裁謝麗娟（左起）、宏碁董事長陳俊聖、宏碁創辦人施振榮、台大醫院院長吳明賢、衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅。記者蕭君暉/攝影

宏碁（2353）今（23）日攜手台大醫院打造「眼科AI輔助診斷軟體」，獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得台灣首張眼科智慧醫材許可證，在智慧醫療領域跨出一大步，宏碁下一步將朝向超音波與心臟腫瘤等領域邁進。

根據「2019台灣糖尿病年鑑」統計，台灣糖尿病盛行率已經超過9.32%，糖友病患超過220萬人，而糖尿病會併發血管病變，其中又以糖尿病視網膜病變最常見，也是成年人失明的三大原因之一，為提升糖友的篩檢率，宏碁攜手台大醫院跨界合作打造「眼科AI輔助診斷軟體」。

宏碁創辦人施振榮表示，智慧醫療作為台灣ICT產業轉型升級的下一個方向，宏碁與台大醫院及諾華合作開發的「AI輔助診斷軟體」經過三年多的時間，取得FTDA智慧醫材許可證，這套軟體可以減輕醫師的負擔，其使命就是要讓醫生在睡覺的時候，也能為人類做出貢獻。

宏碁董事長陳俊聖表示，眼科AI輔助診斷軟體預計明年商轉，目前持續由台大醫院來累積數據資料，並計劃向美國FDA申請認證，先擴展至台灣的醫療院所，再進一步輸出到海外其它市場。

根據統計，糖尿病人失明率為一般人的25倍，而且在患病10年後，視網膜病變發病率上升至60%，20年內病變發病率更攀升至90%，因此，罹患糖尿病的時間越久，發生視網膜病變的風險越高，然而視網膜病變初期可能毫無症狀，病患檢測所需花費的時間成本高，導致台灣一直處於低篩檢率。

宏碁攜手台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體，獲TDA認證，為宏碁智慧醫療版圖再下一城。記者蕭君暉/攝影
宏碁攜手台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體，獲TDA認證，為宏碁智慧醫療版圖再下一城。記者蕭君暉/攝影

台大醫院 宏碁

延伸閱讀

宏碁攻智慧醫療 AI判斷糖尿病視網膜病變

最牛一輪／宏碁抗跌 永豐01搶眼

台大加速智慧醫療 再購超級電腦增算力

陳俊聖口中快樂的麻煩 宏碁教育筆電熬10年暴賣秘辛

相關新聞

台達攜遠傳參與半導體展 秀5G新通訊設備解決方案

台達電（2308）今（23）日攜手遠傳電信（4904）參與「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，展出5...

劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡

針對設廠事宜，台積電（2330）董事長劉德音於今(23)日出席國際半導體展大師論壇時，於會前特別澄清，要考慮在台灣的北中...

宏碁攻智慧醫療 AI判斷糖尿病視網膜病變

宏碁（2353）強攻智慧醫療，攜手臺大醫院及台灣諾華，打造眼科AI輔助診斷軟體，以AI判斷糖尿病視網膜病變。宏碁創辦人施...

蘇貞昌出席半導體展 盼共造台灣成「優勝美地」

行政院長蘇貞昌今（23）日表示，經過人民、政府與業界的共同努力，台灣半導體產業產值去年已經達到2.7兆元，今年也可以突破...

台積電2奈米領先全球 第一批產品誰先用？

台積電（2330）先進製程領先全球，供應鏈傳出2奈米進度超前，業界推估2023年下半年將可進入風險性試產，2024年正式量產，這項成就，除了更進一步確認台積電的領導地位，也代表可以提供更小、效能更快的產品，到時將有兩大類的產品將會率先採用，客戶則是包括蘋果等大廠。

台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

財信傳媒董事長謝金河表示，當台積電（2330）宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，且在2050年全部使用綠電時，已為這...

中芯面臨制裁效應 高通晶片傳轉單台積、聯電

美國可能將大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）列入貿易制裁名單，傳出全球手機晶片一哥高通為避免未來在中芯投片的產品無法順...

陸不可靠實體清單 點名思科

華爾街日報報導，北京正在研議對美國的「不可靠實體清單」內容，華為主要競爭對手美商思科（Cisco）將被列入這份清單當中。...

美中兩大巨象互毆…台廠難為 手心手背都是肉

美中貿易戰愈演愈烈，如同兩頭巨象互毆，打亂全球科技產業鏈布局。美中互相封殺對方指標企業，但也得自家產業鏈有足夠實力，自給...

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

國際半導體產業協會（SEMI）昨（22）日公布最新報告指出，台灣半導體產業鏈在全球地位愈來愈吃重，預估2020年全球半導...

日月光：半導體業面臨三挑戰

日月光集團總經理暨執行長吳田玉昨（22）日表示，後疫情時代之下，台灣半導體業面臨保護主義、平行世界、遠端連結等三大挑戰，...

半導體業本月徵才達2萬人

半導體是台灣關鍵產業，搶才、留才、育才成為「國際級的人才戰爭」。104人力銀行昨（22）日與國際半導體產業協會（SEMI...

熱門新聞

台灣超越南韓 躍全球半導體二哥

房貸大戰…十年只要還一成

台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

台商開OBU帳戶 大鬆綁

中芯面臨制裁效應 高通晶片傳轉單台積、聯電

男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。