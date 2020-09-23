宏碁攜台大醫院開發AI眼科輔助診斷軟體 獲TFDA認證

宏碁（2353）今（23）日攜手台大醫院打造「眼科AI輔助診斷軟體」，獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得台灣首張眼科智慧醫材許可證，在智慧醫療領域跨出一大步，宏碁下一步將朝向超音波與心臟腫瘤等領域邁進。

根據「2019台灣糖尿病年鑑」統計，台灣糖尿病盛行率已經超過9.32%，糖友病患超過220萬人，而糖尿病會併發血管病變，其中又以糖尿病視網膜病變最常見，也是成年人失明的三大原因之一，為提升糖友的篩檢率，宏碁攜手台大醫院跨界合作打造「眼科AI輔助診斷軟體」。

宏碁創辦人施振榮表示，智慧醫療作為台灣ICT產業轉型升級的下一個方向，宏碁與台大醫院及諾華合作開發的「AI輔助診斷軟體」經過三年多的時間，取得FTDA智慧醫材許可證，這套軟體可以減輕醫師的負擔，其使命就是要讓醫生在睡覺的時候，也能為人類做出貢獻。

宏碁董事長陳俊聖表示，眼科AI輔助診斷軟體預計明年商轉，目前持續由台大醫院來累積數據資料，並計劃向美國FDA申請認證，先擴展至台灣的醫療院所，再進一步輸出到海外其它市場。