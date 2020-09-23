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劉德音：台積電設廠 考慮北中南平衡
針對設廠事宜，台積電（2330）董事長劉德音於今(23)日出席國際半導體展大師論壇時，於會前特別澄清，要考慮在台灣的北中南平衡，前進高雄當然有機會，並不排除，但是在媒體上的訊息好像變成已經要去，所以台積電也會跟政府解釋清楚。
劉德音指出，最近媒體上談到台積電未來到哪裡建廠或是否前往高雄，該公司的布局就是深耕台灣，原則上是希望各三分之一在北部、中部與南部，今年以前大概有達到這個平衡。
只是，劉德音也說，台積電今年5奈米製程在台南開始量產，2022年時3奈米製程也將會開始量產也在台南，這樣到大約2024年至2025年時，該公司大約有六、七成都會在台南這一個地方。所以在規畫2奈米製程時，會落在新竹二期，但可能範圍太小，萬一有點不夠時，預計將有一小部分放在台中，因為台中廠區還有擴張彈性。
劉德音表示，再接下來，可能落腳北部的可能性居多，讓該公司的工程師可以安家立業，跟家庭在一起，讓北部的孩子可以待在家附近。
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