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亞馬遜AWS：台灣服務上雲 全球都是客戶

經濟日報 / 記者彭慧明康陳剛／台北即時報導

今年是台灣5G元年，全球也因為5G服務，更擴大了對雲端服務的速度與彈性需求。亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，今年第2季，亞馬遜網路服務（AWS）營收430億美元，平均每年以30%年增率成長。他非常希望中華電信旗下的中華電信研究院將各種研發的技術取得AWS的認證，加入AWS平台。他說，台灣智慧解決方案透過AWS服務全球客戶，全球都是客戶，對台灣經濟與經濟轉型都是好事。

王定愷今（23）日參加由中華電信和經濟日報合辦的「2020科技論壇-5G X AI生活新境界」活動，以「雲端時代加速智慧創新」為題發表演講。他指出，當前企業面對的是網路原生代，要求服務彈性、反應快，否則消費者經驗不佳馬上就離開服務。AWS提供的就是各種「積木」（應用服務），讓新創或大企業自由組合自己所需的服務，馬上提供客戶，爭取最快商機。

他指出，台灣的半導體給了終端商品極好的運算能力，但服務才是最後的決勝點。全球許多新創都是從幾個人的小團隊，在區域中做好一個小的服務，透過AWS的幫助，馬上就可以在全球服務落地。就像Netflix、UberEats都利用了AWS的服務，形成了新的經濟模式，彈性大增，還能降低成本。

他認為台灣的企業要善用公有雲的服務，並且透過公有雲將好的服務推廣到全球。例如聯發科的5G Soc晶片，從開發到設計要上千台的高階運作主機，但利用AWS平台，滿足複雜的設計運算需求，將研發設計用的EDA工具搬搬上雲端執行，進行大量反覆的驗證， 前期電路設計性能分析、產生晶片電路圖，都以AWS完成。

中華電信則是AWS的合作夥伴，未來中華電信透過公有雲平台的傳佈，有機會去服務全球客戶，他相當鼓勵中華電信的電信研究所將研發成果放在 AWS，透過AWS，提供企業在地或全球的服務。

中華電信 5G

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