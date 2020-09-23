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中華電信總座郭水義：5G為平台、AI是引擎 創造新價值

經濟日報 / 記者黃晶琳/台北即時報導

2020年是台灣5G元年，5G不僅是消費者的5G，更是產業的5G，中華電信總經理郭水義表示，5G為平台、AI是引擎，可創造社會、國家、產業跟人民的新價值，但電信業很難以一己之力來滿足市場需求，未來成功關鍵是打造垂直場域軟硬結合，中華電信要廣結盟，跨業整合，攜手夥伴共創未來，立足台灣、邁向國際。

看準5G結合AI將成為關鍵趨勢，經濟日報今（23）日於台大醫院國際會議中心201廳舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。同時舉行線上轉播，請貼上網址。中華電信總經理郭水義以「5G x AI 新紀元來了」為題發表演講。

郭水義認為，5G新科技，將創造萬物聯網新紀元，過去每隔10年就有一波的行動通訊世代演進，2G、3G、4G的技術也多元，現在5G統一規格，在此基礎下可望創造萬物聯網，AI新科技則可望帶動智慧產業新紀元。

近年政府積極推動5G跟AI政策，郭水義表示，政府規劃前瞻基礎建設2.0推動5G發展，加強5G基礎公共建設，推廣數位公益服務，包含防救災行動通訊、遠距醫療、智慧交通、文化科技以及縮短城鄉數位落差的遠距教學、鄉鄉有5G、跟山區通訊改善等，5G結合AI可望建構智慧國家新紀元。

郭水義表示，過去討論AI等技術，都是未來技術，但現在「未來」已經到來，「改變」正在發生，我們何其有幸可以躬逢其盛，現在AI、大數據、雲端、資安、物聯網、區塊鍊都已經正在發生，而「5G」則完整了未來科技的拼圖，讓技術圈同步到位，展開各項生動活潑應用，打造美麗新境界。

5G技術特性是高速度、低延遲、大連結加上AI技術會讓智慧應用無限想像，郭水義表示，智慧應用包含人臉辨識、車牌辨識、車聯網、智慧交通、智慧工廠及智慧農業等，會帶來給人們食、醫、住、行、育、樂等生活各面向的改變 ，生活也有無限可能。

郭水義表示，你我生活，各行各業都在變，未來改變更將環繞著城市智慧治理、民生的食醫住行育樂以及與工商產業結合，帶來智慧觀光、商務、金融、物聯、零售、工業、製造，智慧農業、照護、醫療、建築、家庭、交通、育樂等智慧應用。

近年中華電信也積極切入智慧農業，郭水義表示，中華電信串聯5G大連結監測系統，打造智慧能業管理系統，透過5G物聯網通訊，無線感測設備，以AI分析施肥，噴灑農藥等耕種行為，已經在全台13個縣市、17個業者、13個農作物，降低成本提升質量、產量，達到精準農業的目標。

此外，郭水義也認為，智慧醫療發展也相當重要，可以守護你我，尤其在偏鄉看病要翻山越嶺來回數小時，未來智慧醫療以5G高速率的高清視訊、AI分析、病理數據，遠距輔助照護跟醫療串聯通訊及醫療專業，將醫院服務向外延伸，讓醫療照護零距離，現在中華電信已經攜手員榮醫療體系導入5G智慧醫療應用合作，並與交大陽明大學合作，搶進智慧醫療。

5G結合AI更與搶救人命相關，郭水義分享，一個黑客松比賽中的新創團隊提到，「46秒可以做什麼？」可以救一條人命跟減少不必要的訴訟，現在交通事故發生，5G AI行動救護車出動，通過遠端即時通知，醫生進駐急診室救護，幫救護車選擇快速抵達最適醫院，即時精準掌握病況，提前遠端輔助醫療。

而對家庭端用戶，中華電信也推動5G、光纖、無線網路的三網齊上服務，整合AI語音辨識、生活助理、有聲內容及MOD影音平台，要打造智慧家庭美好生活，

郭水義也看好，5G智慧亮點就是「樂」先行，中華電信打造包含Hami Video、多視角轉播、雲端遊戲、無損音樂、虛擬演唱會，打造虛擬演唱會請來畢書盡演唱，透過4K VR360，可以沉浸式的體驗，就像坐在演唱會第一排，而多視角轉播則以5G網路跟MOD平台，與樂天桃猿隊，合作4K多視角轉播，因為5G速率快，可以多元視角輕鬆選。

交通領域包含智慧交通、智慧巴士也是未來5G結合AI的重點應用，郭水義表示，中華電信的智慧巴士已經啟動AI自駕車以及在信義計畫區進行測試計畫，同時前進淡水、虎頭山、彰濱進行自駕車實驗場域。

而5G更推動雲端遊戲發展，郭水義認為，雲端遊戲將會帶給遊戲產業革命性變化，將轉變遊戲產業的營運模式轉型，超越平台並採取訂閱制，中華電信也推出全台首家5G 4K解析度的3A級雲端遊戲。

近年中華電信在智慧製造及智慧巡檢也有深度布局，郭水義表示，智慧製造的部分可結合5G高低大的技術特性，加上萬物聯網跟AI技術，可降低成本、提高品質、創造更大價值，5G企業專網更可驅動企業數位轉型，近年包含德國的BOSCH以跟蔡司都已經導入5G網路，台灣工具機聯盟也已經應用5G VR導入維修人員智慧眼鏡進行數位轉型，中華電信則攜手日月光，打造28G毫米波的智慧工廠環境，透過5G打造智慧專網，協助智慧轉型。

而5G打造的智慧巡檢也可降低災害發生，郭水義表示，有位教授曾分享，很感動在5G支撐下，協助無人機在橋梁下大量蒐集影像，透過數據分析。就可以知道橋梁有沒有龜裂跟變化，可以進一步防護，可以進行降低災害發生。

郭水義表示，中華電信也打造AI智慧客服，更了解客戶需求，透過線上即時AI機器人，服務民眾可以轉換到真人服務，更以AI進行智慧客戶心聲分析，可以洞悉需求，提升服務效能，以AI跟大數據進行智慧維運，建設網路跟精準行銷。

郭水義表示，現在中華電信提供5G服務，是5G加上4G的疊加服務，有5G網路的地方可以使用5G，中華電信也會加速建設，4G網路做為後盾也讓各種應用訊息不漏接。

郭水義表示，賴清德副總統給電信業勉勵，希望台灣可以打造領先群倫的姿態，更期盼全民推廣應用，讓台灣持續名列前茅。

郭水義也認為，5G為平台、AI是引擎，可創造社會、國家、產業跟人民的價值，但電信業很難以一己之力來滿足市場需求，未來成功關鍵是打造垂直場域軟硬結合，以開放心胸平台合作，中華電信擬定廣結盟策略，廣納夥伴、軟硬結合垂直整合，未來將以參股、結盟或者是併購等等都是未來考慮的合作模式重點，要跨業整合，攜手夥伴共創未來，立足台灣、邁向國際。

郭水義也提到，近期與亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷交流，王總建議，中華電信研究院不要只賺中華電信的錢，應該去複製賺全世界的錢，日前參加中華電信研究院策略轉型會議，同仁也期盼可以立足台灣，邁向國際，未來也期盼挖掘研究院的能量，攜手產業，讓5G加上AI，電信加上百業，政府加上民間，讓台灣可以享譽全球，呼應蔡英文總統日前說，產業攜手打造國際盃，讓台灣的5G跟AI連結世界，開拓眼界，中華電信則期盼舞動精彩、共創未來，關鍵在於跟產業合作夥伴攜手， 才能舞動、打造精彩解決方案，共同來打造新未來。

5G 中華電信 4G

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