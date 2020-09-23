蘇貞昌出席半導體展 盼共造台灣成「優勝美地」

行政院長蘇貞昌今（23）日表示，經過人民、政府與業界的共同努力，台灣半導體產業產值去年已經達到2.7兆元，今年也可以突破3兆元。他也表示，期盼透過大家共同努力，讓台灣不只是亂世中的福地，也是「優勝美地」（美國Yosemite國家公園諧音），創造更好的成績。

蘇揆今日出席「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」，在開幕致詞中，對於新冠肺炎疫情，他表示在這全世界已有3,000萬人確診、近百萬人死亡，許多國家鎖國、封城、停課、不能集會的此時此刻，台灣的半導體集會已經到了25屆，且盛大舉行，台灣是亂世中的福地。

蘇揆表示，他前一次擔任行政院長時，推動「兩兆雙星」產業，希望兩個產業的產值能突破兆元，其中一個就是半導體產業，經過人民、政府與業界14年來的共同努力，去年半導體產業產值已達到2.7兆元，今年也可突破3兆元。

蘇揆表示，這就是業界與人民、政府一起創造出來的好成績，而在蔡總統領導下，台灣民主、自由且開放，政府也尤其重視資安環境，而台灣也是發展半導體產業與相關產業的最佳基地，並被國際機構評價為具有最好的投資環境。

蘇揆強調，政府會繼續朝此方面布局，並在蔡總統宣示的5+2產業、六大核心戰略產業繼續做最好的努力，希望大家能以努力，讓台灣不只是亂世中的福地，也是「優勝美地」，創造更好的成績。