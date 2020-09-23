安謀宣布 推出新的Neoverse運算平台

IP供應大廠Arm於今（23）日宣布，推出新的Neoverse運算平台方案，包括V1平台與N2平台。該公司表示，Arm Neoverse 解決方案正被各重要領域加速採用中，包括大型數據中心/雲端運算、高效能運算、5G以及邊緣運算等。

Arm已推出Neoverse N1 與 E1平台，該公司指出，預計到2021年，Neoverse運算平台每年都有30%的效能提升。其中Neoverse N1較既有Arm Cortex-A72 CPU的效能高出60%。

Arm最新推出Neoverse V1平台，及第二代 N 系列平台Neoverse N2，希望促成資訊科技基礎設施轉型，與Neoverse N1相比，兩者分別提升50%與40%的效能。該公司強調，V1平台可為高效能雲端、高效能運算與機器學習等市場，帶來龐大的潛力。N2 平台提供更高效能的運算解決方案，可因應雲端、智慧網卡、企業網路到低耗電的邊緣裝置等應用需求。

Arm指出，Neoverse技術已出現在新的伺服器與系統單晶片設計中，並橫跨整個資訊科技基礎設施領域。

Neoverse 的快速進展已加速資訊科技基礎設施創新的步伐。在未來幾年內，期待與生態系夥伴共同打造更好的成績。