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SEMICON Taiwan 2020登場 盧超群：以半導體與世界合作

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

SEMICON Taiwan國際半導體展今（23）日登場，並在上午舉行開幕儀式，包括行政院長蘇貞昌、美國在台協會酈英傑處長均親至現場，台灣半導體產業協會常務理事，同時也是鈺創科技董事長盧超群表示，台灣在這次全球疫情受影響小，表現出色，未來應持續鞏固產業地位，透過半導體的發展，加速與世界各國加速合作。

「SEMICON Taiwan 2020國際半導體展」今起開展，為期三天。SEMI昨天舉行展前記者會，並發布最新產業報告。SEMI今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2000個攤位，預計吸引4.5萬個專業人士參觀。

台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技董事長暨執行長盧超群表示，台灣今年在全球疫情中表現相對出色，同時在半導體市場表現也值得讚賞，他並表示，因為疫情所帶動的零接觸經濟連帶促成半導體產業的諸多商機，而台灣由於在這波受疫情中受影響情況較小，而且在製程技術及IC設計的領先發展鞏固國際產業關鍵地位，盧超群強調，未來台灣仍應持續審慎以對，另一方面則要全力把握此等商機，快速投入資源，帶動整體產業技術提升，透過半導體與世界各國加速合作。

半導體 疫情

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