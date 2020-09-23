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台積電拉開綠電亮點 謝金河：未來會成為台灣新產業

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
圖擷自謝金河臉書
圖擷自謝金河臉書

財信傳媒董事長謝金河表示，當台積電（2330）宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，且在2050年全部使用綠電時，已為這個產業拉出亮點，他認為，「離岸風力發電萌芽，可能帶動國產風電相關上，中，下游很大的商機，未來綠電會成為台灣新產業」。

謝金河以「在台中港區看見離岸風力發電傳奇」為題發文，他指出，為了進一步了解台灣的離岸風力發電產業，一連兩天帶隊走訪上緯（3708）、華城（1519）、中興電工（1513）、世紀鋼鐵（9958）、永冠（1589）等公司，實地看看台灣離岸風力發電產業的真真假假。

謝金河說，有一段時間，看了陳立誠的「離岸風電：世紀大騙局」，深深覺得這可能是肉包子打狗的產業，按照陳立誠的說法，這個錢逾2兆元，真是天文數字。後來也請教很多專家，問10個，大概有9個看壞，「很多人跟我說，台灣多颱風，一旦強颱侵襲，海上風機全吹光⋯⋯」。

他強調，「我不是專家，但這些看法愈聽愈害怕」，所謂百聞不如一見，所以決定帶團直接考察；「華城總經理許逸德說，對政府力推離岸風力發電的態度，決定今天產業發展的力度，態度正面的已嚐到商機，懷疑的，仍在旁邊觀望」；顯然產業對政府力推的政策，懷疑、猶豫的不少。

謝金河表示，台中港區原本是由水泥、大宗物資、及倉儲物流業者盤踞的工業區，現在已逐漸由離岸風力發電取代，港區已完成5個離岸風力發電的專業碼頭，西門子歌美颯的風機已經進駐、三菱重工維特斯的風機聳立在港邊，今年樺晟世紀、台欣世紀、永冠、天力、加上西門子歌美颯相繼來設廠，從港區繞一圈，可以感受到整個產業要崛起的態勢。

謝金河強調，不管看懂或看不懂離岸風力發電產業，當台積電宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，總共920百萬瓦，這個產業已拉出亮點，加上台積電宣布到2050年全部使用綠電，「稍有想像力的人一定會感受到新能源可能是台灣除了半導體外，未來至少可能奔馳30年的新興產業」。

謝金河認為，「這次離岸風力發電的萌芽，可能帶動國產風電相關上、中、下游很大的商機，不管你相不相信？未來綠電會成為台灣新產業」。

風力發電 謝金河 台積電

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