中華電信董座謝繼茂：5G結合AI開創台灣新商業模式

今年6月底起電信龍頭中華電信等電信業者啟用第五代行動通訊（5G）網路後，也宣告台灣進入5G世代，隨著5G世代到來，串聯人工智慧（AI），進入智慧新紀元、生活新境界。中華電信董事長謝繼茂表示，台灣5G開台、速度等已經進入國際領先群，結合AI技術，推動智慧交通、智慧城市、智慧安防、智慧醫療等應用，可望開創台灣新商業模式。。

看準5G結合AI將成為關鍵趨勢，經濟日報今（23）日於台大醫院國際會議中心201廳舉辦「2020科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。同時舉行線上轉播。

2020科技論壇邀請副總統賴清德、交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥、中華電信董事長謝繼茂與總經理郭水義、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷、工研院資通所所長闕志克、諾基亞大中華區副總裁、資策會科技法律研究所副所長顧振豪、等產、官、研各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI開啟新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。

謝繼茂認為，今年是台灣5G元年，驅動萬物聯網，AI也會帶動產業應用發展，今年科技論壇主題「5G×AI生活新境界」，點出5G跟AI是帶領人類生活進入智慧化的關鍵技術，是挑戰也是機會。

謝繼茂指出，5G是蔡總統為台灣擘畫六大戰略產業之一，政府相關部會帶領指導各產業發展，今年6月底中華電信啟用5G服務，各電信業者陸續推出5G商用服務，也帶領台灣進入國際5G領先群。

謝繼茂表示，根據國際測速公司OPEN Signal發表全球5G使用者體驗報告，針對全球商用化5G網路進行測試，台灣5G網路在訊號跟下載部分，在全球排名第四，可使用率也排名第六名，顯示台灣在5G建設跟發展在前段班。

中華電信今年積極建設5G網路，謝繼茂強調，中華電信為促進5G普及服務，將加速加量建設，原本規劃五年建設量，將在三年完成，積極配合台灣政府推動的5G跟AI行動計畫讓台灣變得更好。

謝繼茂認為，5G技術特性是高速度、低延遲、廣連結，是一個快速神經系統，結合AI技術，可以推動智慧交通、智慧城市、智慧安防、智慧醫療等應用，會改善社會安全，打造永續環境給，民眾更好生活，各種應用、商業模式可以陸續展開，融合5G、AI、雲端、大數據，可望開創台灣新商業模式。

經濟日報社長黃素娟表示，感謝賴清德副總統親自到場致詞，經濟日報從2012年來舉辦科技論壇，一直都是人氣最高，報名人數最高，今年報名人數超過700多人，但因為防疫措施，現場座位只能容納200多人，因此我們同時做展開直播，不管在辦公至或者交通工具跟戶外空間都可以使用網路，透過手機、電腦看到全天完整的論壇內容，如果行動網路已經升級5G，應該更可以感受到沒有延遲、順暢的直播體驗。

黃素娟表示，5G加上AI加上萬物聯網，一定可以帶動大規模產業革命，今年爆發疫情，更加速各行各業的數位轉型，根據KPMG統計，未來六年全球5G加上AI等技術可望帶動4.3兆美元，大約130多兆台幣商機。

黃素娟認為，今年2020年5G啟航帶動AI起飛，擁有台灣資通訊優勢的台灣有什麼可以著力之地更是眾所關注，根據行動通訊供應商統計，今年6月有36個國家有84業者推出5G商用網路，台灣屬於前10-15%的前段班，剛剛中華電信謝繼茂董事長也提到台灣5G訊號跟排名都是全球前段班，比過去3G、4G時代進步很多，政府也很重視AI行動計畫以及促進5G發展的政策，產業界非常期待。