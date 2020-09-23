成大企業家科技論壇 談半導體、ICT產業未來展望與挑戰

台北成大校友會2020年企業家科技論壇，今年在9月21日假新竹喜來登飯店舉行，此次論壇共邀請旺宏電子董事長吳敏求、矽創電子董事長毛穎文、佳世達科技董事長陳其宏等3位企業家校友與會，在安永文教基金會董事長王金來主持之下，由三位科技產業董事長校友透過經驗分享的方式，暢談半導體和ICT產業未來的展望與挑戰。

成大校長蘇慧貞特地北上致詞，表示從成大校友在社會的表現，以及學校和學生在學術研究長足進步的角度，以後比出大拇指，不是「讚」，而是「成功」的意思。

台北成大校友會2018、2019連續兩年在台北舉行成大校友企業家論壇，今年則首度移師新竹，且聚焦科技產業，由台北成大校友會和成大校友聯絡中心、成大校友基金會共同主辦今年的成大企業家科技論壇，邀請三位傑出企業家校友，以自身在產業深耕多年的經驗為出發，在主持人安永文教基金會董事長王金來風趣主持下，以論壇方式分享對台灣半導體和ICT產業的現狀與未來展望。

吳敏求表示，台灣產業必須要創造價值，而不是一味的在低價、大量的營運模式中打滾；關於美國對華為的一些制裁舉動，對旺宏的傷害頗大，因為最近短短幾年，華為已經躍升為旺宏第三大客戶。

對於台灣半導體前景展望，吳敏求說，雖然近期許多半導體業營收衝高，但如果不能持續往價值鏈、價值成長做突破，將會是短多長空的現象，十年、二十年後就會被追上，前景堪慮。研發則是產業發展的機會，也是創造價值的重要關鍵，台灣的下一階段產業轉型就在智慧化、優化品質。

毛穎文表示，即使是成熟的產品，也應該不斷創造新的價值，在動盪中找新的機會，只要目標一致的努力，夢想就會實現；積極鼓勵內部創新和創業，在過程裡嗅出新的發展與商機。

陳其宏則分享在產業大聯盟、大艦隊的雙贏共好策略，他先回應低價大量的經營迷失問題，表示台灣不能再一直走低毛利的營運模式，6年多前，就祭出到2022年高附加價值產業占比逾50％的目標，具體做法則是往：1、醫療產業；2、醫院；3、AI+物聯網；4、5G等領域布局。

陳其宏另外也分享50幾家公司加入大聯盟、大艦隊，都沒有失敗例子的原因；因為他的經營策略不是買公司，而是著重 投後管理，流程分別為：1.優化環境；2.訂願景；3.贏的策略；4.執行的方法；5.盤點資源，缺什麼補什麼；6.實施KPI制度（績效管理），並將KPI和獎酬辦法相結合。

蘇慧貞對此次論壇頗為重視，特地率成大2位副校長及學校一級主管多人北上新竹與會，她致詞表示：「竹科園區有許多來自成功大學的優秀人才，大家凝聚向心力，必然可以激發更多產業能量。」與談的企業家校友吳敏求先前捐款4.2億元興建的成功創新中心旺宏館，預計明年成大九十週年校慶前後即可竣工落成使用；另外，吳敏求今年起連續10 年，每年捐1億元成立的成大敏求智慧運算學院，這些都是校友回饋學校的最具體表現。蘇慧貞表示，假設她要給成大一個新的指標，將會是努力從「企業最愛的大學」成為「能夠創造台灣跟世界最愛的企業的一所大學」。