中保科APP 3.0手機綁定 連假透過監視器「隨時看」

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導
APP3.0可綁定手機門號，使用更便利。就算家裡沒人，遇到親友臨時來訪，客戶透過手機APP查看攝影機畫面確認，就能遠端幫親友開門。圖/業者提供
APP3.0可綁定手機門號，使用更便利。就算家裡沒人，遇到親友臨時來訪，客戶透過手機APP查看攝影機畫面確認，就能遠端幫親友開門。圖/業者提供

中保科技（9917）推出3.0版的「中保無限+ APP」，整合物聯網和AI技術，客戶不只可隨時透過手機遠端監控，綁定手機門號登入的設計，使用便利外，連假將至不論商辦還是住家，都不再怕「人不在家」發生竊案或是意外。 

中保科技表示，「中保無限+」推出全新APP 3.0，讓客戶「用手機門號綁定登入」，換句話說，客戶不需要一再重複輸入帳號密碼，更省時方便。此外，APP 3.0新增「智能」選項，客戶可自行就燈光、冷氣，設解保全，和保全設解後連動相關家電設備進行定時設定，彈性操作更隨心所欲。

中保科技說明，過往APP 2.0版在使用上，商家老闆為了顧及管理需求，會和第一線員工共用帳號密碼，造成管理者無法得知使用者身分，有時會出現「到底是誰設定保全」等狀況，在3.0版的APP綁定手機門號後，管理者可自行設定開放權限，如有員工離職，直接刪除其權限，不需要重新設定帳號密碼。

對連鎖店業者而言，用3.0版的APP可隨時切換介面，查看各分店狀況，便於管理。不論是家庭用戶還是商辦客戶，一旦保全系統偵測到異常狀況，不只現場警鈴大響，客戶手機也會立即收到APP推播的緊急通知，現場監視器畫面自動上傳雲端，店家也能透過手機遠端監控。

中保科技說，APP 3.0版本可綁定手機登入，不怕忘記帳密；設備選項區分出操作設備、感知器與攝影機，操作查詢更方便，如有親友臨時來訪，透過手機連線現場攝影機確認後，就能遠端開門；新增的智能功能，可依生活習慣自行設定簡單情境，如早上起床開燈，晚上睡覺設定保全，出門設定保全連動關燈、關冷氣、瓦斯，遠端遙控家中電子鎖、燈光、家電，讓手機變成遙控器 對家庭用戶來說更便利。

而APP3.0除了可操作中保無限+之外，目前也納入偵測告警影像通報系統與119火災通報裝置。另外，APP3.0的「生活」選項，可連結中保網路購物商城，未來還可以線上預約「潔菌家」冷氣清潔、水管清洗服務，也可望結合計程車叫車服務功能，讓中保無限+APP3.0成為全方位的智慧生活服務平台。

APP 手機 中保

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