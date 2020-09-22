六福董座莊豐如：後疫情時代將積極推動農創跟藝創平台

後疫情時代，飯店業也力求突破。六福旅遊集團（2705）董事長莊豐如今（22）日表示，積極推動農創跟藝創，全面提升精緻旅遊服務。六福客棧明年會開始著手開發，預計地上建物21層樓，地下5層的酒店式管理的商辦。

六福旅遊集團飯店、遊樂園、餐飲，其中，飯店包含六福莊、六福萬怡酒店、福居，整合集團資源，逐步發展各種新藍海市場，成立藝文共創體驗平台、布局電競觀光市場、從業界難度最高的「喘息家族」旅遊切入樂齡市場，提供有行動不變的客人客製化的旅遊行程，也會有相關的醫護一起來讓活動進行更順暢。

受到疫情影響，大家都無法出國旅遊，六福努力讓過去喜歡出國旅客，開始愛上台灣深度旅遊，台灣的人文、環境可以提供很多高品質的旅遊服務。像六福去年11月開始推動的樂齡族群旅遊， 報名的人數比預期中好，自11月推出到8月營收已達700多萬元。

六福未來分兩大主軸來設計規劃，農創的部分，用生態旅遊思考方式來規劃相關的旅程，六福在關西還有100公頃的土地，四個品牌不同的客源，占地廣大，周邊自然資源很豐富，近日也發現有其他的台灣原生種動物，未來開發會結合當地生態環境來開發。

藝創的部分，六福萬怡酒店為主軸來推出各項新創意，像六福萬怡酒店7樓就FUNLAB 六福藝創實現文化、藝術與創意的「創新體驗」；另外今年6月沉浸式劇場推出也很受到喜愛，這是一種新興表演形式，未來會讓飯店房間、餐廳都不在只有單一的功能，而是結合各種功能。