台大加速智慧醫療 再購超級電腦增算力

台大醫院22日宣布引進新一代超級電腦系統DGX A100，預計提升醫療影像辨識2倍的效能，提升應用自然語言分析5倍的效能，若搭配基因運算軟體可以提升2.25倍的基因高速運算效能，期盼藉由強大的運算能力，處理巨量的臨床文字及影像資料，加速智慧醫療發展。

補齊缺失的運算力

台大醫院在今年成立集結跨領域人才的智慧醫療中心，台大醫院院長吳明賢指出，智慧醫療是未來醫療發展重要的主軸，尤其是在AI的應用是台大醫院未來5至10年的重點。而智慧醫療四大資源中，原先台大醫院已包含資料、人才及臨床轉譯，在「運算力」稍弱，如今引進兩台DGX A100，未來能藉由系統強大的計算能力，處理巨量的臨床文字及影像資料，加速智慧醫療發展。

「導入兩部最新一代AI運算主機，運算能量可以提升至10petaFOLPS（1petaFOLPS=每秒一千兆次的浮點運算），加快研究的速度。」台大醫院智慧醫療中心主任陳信希表示，預計提升醫療影像辨識2倍的效能，提升應用自然語言分析5倍的效能，搭配基因運算軟體可以提升2.25倍的基因高速運算效能。

加速病例判讀

台大醫院已在許多領域進行智慧醫療的開發與應用，也在今天的記者會上分享3大成果，首先是與永齡健康基金會、睿傳數據攜手開發的電腦斷層之疾病偵測的人工智慧輔助系統；第二是由台灣大學、台大醫院團隊合作開發的心臟主動脈鈣化／脂肪全自動分析AI模型；第三是由台灣大學、台大醫院開發的快速乳房超音波電腦輔助偵測／診斷系統。

「電腦斷層之疾病偵測的人工智慧輔助系統整合了10種AI 模型。」台大醫院影像醫學部教授張允中表示，能夠自動偵測檢查部位，是否施加顯影劑、自動肺臟分割、自動肺葉分割等判讀，「目前判讀準確率已經高達 9 成。」未來期許導入 DGX A100 後，能夠克服經過治療、術後變化之放射影像圖判讀。

張瑞峰說，快速乳房超音波電腦輔助偵測／診斷系統具有超高速偵測（0.8秒可偵測300張，一位病人5秒）、高檢測率、定位病灶及低偽陽性（準確度達95%），在臨床上可以協助醫師減少閱片時間及降低閱片過程可能發生的遺漏情形。另外，他認為導入DGX A100後，可以投入更多素材進行 AI 培訓，同時也能縮減 AI 模型的訓練時間，使模型更為精確。

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