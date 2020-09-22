美國放行英特爾、超微供貨華為 哪些台廠受惠？

美國封殺華為禁令生效後，兩家美企英特爾、超微獲得美國商務部許可，將可出貨給華為，台經院研究員劉佩真分析，由於放行的並不是智慧手機、網通設備的核心業務，對供應這兩種晶片的業者實質上的幫助不大，不過，法人認為，有四大類廠商可望受惠。

劉佩真表示，美國封鎖華為，先前包括美國企業、美國半導體協會、SEMI 國際半導體產業協會等都曾提出建議，擔憂將會衝擊美國企業，這次美國政府放行超微、英特爾兩家企業，研判應是安撫美企的成分較大，因為美國政府主要開放的是周邊非重心的業務。

她認為，兩家獲得放行可以重新供貨給華為的廠商，主要業務是PC，並不是核心業務的智慧手機、網通設備，因此，放行的動作以宣示效果居多，實質上的幫助並不大。

法人表示，雖然僅是對美企略施小惠居多，但是多少仍有台廠可望受惠，晶圓代工、高速運輸、類比IC、封測等廠商多少可以受惠，以超微供應鏈來看，包括台積電(2330)、日月光投控、祥碩、譜瑞、茂達等公司值得留意。

英特爾及超微獲得美國商務部許可，至於高通、台廠的聯發科、南亞科能不能得到許可，也是市場關注的重點，劉佩真表示，後續要觀察高通是否可以取得許可，將進一步牽動整個華為未來市場版圖。