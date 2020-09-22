圓展推全新軟體 助輕鬆管理專業影音攝影機

圓展科技（3669）推出全新AVer PTZ Management軟體，為旗下PTZ與追蹤攝影機使用者提供全新加值服務；PTZ Management為免費軟體，使用者可透過Windows作業系統的電腦及筆電輕鬆管理攝影機。

圓展表示， PTZ Management可同時管理多達128台攝影機，無需額外購買昂貴的控制系統即可進行各種操作。使用者可在PTZ Management輕鬆操控AVer PTZ攝影機，不僅可拉進放遠、切換預設拍攝位置或啟動自動追蹤；攝影師只需一鍵點擊即可開啟「一鍵即追」功能，立即切換追蹤目標。

PTZ Management讓管理專業影音攝影機變得更有效率；可一次對多達128台攝影機進行遠端設定和韌體更新，並且提供原廠設定重置功能，即使遇到無預警關機的緊急狀況，透過恢復原廠設定，只需短短幾秒就能讓攝影機回復正常運作。

此外，使用者不須浪費時間和精力紀錄或輸入攝影機的IP位址，只要透過PTZ Management的自動搜尋功能即可獲得每台攝影機的基本訊息。

圓展指出， PTZ Management遠端操控和管理功能讓圓展專業影音解決方案的功能更完備，有了AI自動追踪功能、直覺式的操作模式及強大的軟體支援，不論在拍攝和直播任何類型的活動或場合，包括遠距或現場教學、公司培訓、體育競賽、電競比賽、政要發言、遠距醫療和宗教儀式等活動，都可輕鬆成為專業影音的創作者。