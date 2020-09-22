台積電敵得過少子化嗎？同行曝關鍵：完全不是問題

根據《半導體產業與人才白皮書》指出，半導體產業月徵2萬人、人才缺口為全產業第九大，如何搶才已成了半導體企業主傷腦筋的一部分，而國內半導體龍頭台積電自2014年即啟動「夜鷹計畫」，以24小時三班輪值不停休的方式投入先進製程開發工作，但有網友好奇，台灣已面臨少子化、高齡化問題，納悶在下一代勞動力急遽縮減的情形下，台積電的夜鷹計畫是否效果能如預期。

半導體產業為了提前攬才，紛紛與大專院校合作開設學程，台積電即和台、成、清、交、台科、北科六校合作，由台積電相關主管指導半導體學程；逢甲大學也乘著中部科學園區的地利之便，設立創能學院，為的都是要增加學生畢業後投入就業市場的即戰力。然而有批踢踢網友指出台積電的夜鷹計畫是「靠著新鮮的肝在做製成提升」，好奇在少子化的浪潮下是否會影響這項計畫，連帶拖累了中下游廠商、甚至導致台灣科技業覆滅。

多數網友鐵口直斷「不會」，表示台積電一直有準備應付人力不足的配套措施，笑指「這裡的肝採完了再找下一個地方就好」，而少子化也不一定會影響到頂尖大學的學生數，即便國內人才不足，也能引進有高端技術的外籍人才，甚至是透過AI取代，再者，台積電內的生育率其實也不低，玩笑稱「看台積那群極品，教養出來的小孩一定非常優生學」另有人認為，若只是需要生產線的勞力，相對學歷要求也不會那麼高，也因此人力不會成為問題。

多數人都看好台積電，認為他們早已未雨綢繆，提出自動化等相關措施應付人力不足，且台積電的技術一直走得很前面，因此不會受到少子化太大衝擊。