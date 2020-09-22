工研院辦ICT TechDay 秀5G、AI、自駕車等技術

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
工研院研發Fashion AI服飾屬性擷取技術，透過影像擷取技術辨識使用者穿著服飾特徵，系統也會自動推薦穿搭服飾，工研院已與PChome合作運用在電商網路購物。圖／工研院提供
工研院研發Fashion AI服飾屬性擷取技術，透過影像擷取技術辨識使用者穿著服飾特徵，系統也會自動推薦穿搭服飾，工研院已與PChome合作運用在電商網路購物。圖／工研院提供

在經濟部技術處科技專案支持下，工研院今（22）日於ICT TechDay（資通訊科技日），展示從AI晶片與應用、資訊安全、自駕車與無人機，到5G通訊與邊緣運算四大領域，超過20項最新資通訊創新技術，首度曝光「無人機幫你拍照」、「5G專網新載具WiFi推動工廠智慧化」等新穎技術。

工研院也研發AI深度學習演算法，攜手新創公司邁爾凌科技及遠東集團旗下軟體公司遠創智慧，開發國產AI車牌辨識解決方案，提供關鍵演算法、訓練器打造國產AI軟韌體訓練整合模組，搶攻新市場。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，台灣在半導體和資通訊產業已有一定優勢，在AI人工智慧與5G物聯網催生下，業者有機會在全球供應鏈搶進核心地位，扮演下世代資訊科技重要角色。隨著AI人工智慧技術快速發展，AI人工智慧發展重點將從軟體走向硬體，從集中式運算走向終端運算（Edge Computing）。

闕志克指出，工研院從晶片、架構及應用三方面著手，開發AI推論晶片（DNN Inference Chip）、AI推論架構（DNN Inference Architecture），到DNN Model與應用的AI 人工智慧Total solution，為產業提供多元的AI人工智慧端到端解決方案。

闕志克認為，5G多元應用所帶動的新市場也備受關注，尤其是5G專網方面。製造業對生產可靠度需求高，精準掌握生產及設備數據，長年都有蒐集智慧發展所需的數據資訊，加上產業上中下游供應連結度強，互動性高，因此，在面對快速少量、彈性、多元製造需求下，運用5G專網發展智慧製造將是製造業者具備差異化的重要工具，也是所有應用場域中最早落實的產業。

目前看到5G專網將有三種方式推動，公網、公網白牌化、專網專頻，公網白牌化採用開放架構設備，網通業者及系統整合商將有更多投入的新機會；專網專頻有機會因工廠等智慧場域已普遍採用Wi-Fi系統，可透過Wi-Fi技術升級與5G專網整合，Wi-Fi設備商及提供應用服務的系統整合業者也可望迎來另一波成長的機會。

遠傳總經理井琪指出，根據GSM協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）統計，預估今年全球5G商轉網路將會大幅增加至超過百張。台灣5G已於年中開台，帶動垂直產業對於5G專網的需求，包含智慧工廠等應用情境。遠傳將持續攜手產業、法人如工研院等，發展智慧製造、智慧交通、智慧醫療等領域，並配合政府積極推動實驗場域。未來將繼續結盟5G生態系夥伴，加速串聯上下游產業鏈，共創5G產業新藍海，讓台灣科技實力全球發光。

ICT TechDay今年展示「AI深度學習演算法」、「應用程式白名單」、「無人機AI美學攝影體驗」、「自駕車管理系統與運算平台」、「行動邊緣運算系統專網」等20餘項關鍵技術。

工研院開發可支援3.5GHz與4.8GHz的小型基地台外，也研發可運營於用於4.8-4.9GHz專網頻段之 Wi-Fi無線傳輸設備，結合行動邊緣運算，增加產業發展專網建置的設備多樣性。圖／工研院提供
工研院開發可支援3.5GHz與4.8GHz的小型基地台外，也研發可運營於用於4.8-4.9GHz專網頻段之 Wi-Fi無線傳輸設備，結合行動邊緣運算，增加產業發展專網建置的設備多樣性。圖／工研院提供
工研院研發「AI深度學習演算法」，影像辨識可由類神經網路自我學成，技術精準度超過99%，已擠身全球最高水準。工研院同時也開發DeepLook雲端智慧影像分析系統，能匯集AI深度學習演算法之影像辨識等資訊，提供從精準影像辨識到影像分析整體解決方案。圖／工研院提供
工研院研發「AI深度學習演算法」，影像辨識可由類神經網路自我學成，技術精準度超過99%，已擠身全球最高水準。工研院同時也開發DeepLook雲端智慧影像分析系統，能匯集AI深度學習演算法之影像辨識等資訊，提供從精準影像辨識到影像分析整體解決方案。圖／工研院提供
工研院研發無人機AI美學攝影技術，透過蒐集網美照片整理出多種拍照風格，再搭配AI影像辨識，讓無人機模仿專業攝影師的拍照手法，自動取景拍出最優畫面。圖／工研院提供
工研院研發無人機AI美學攝影技術，透過蒐集網美照片整理出多種拍照風格，再搭配AI影像辨識，讓無人機模仿專業攝影師的拍照手法，自動取景拍出最優畫面。圖／工研院提供
工研院今（22）日舉行資通訊年度盛會2020 ICT TechDay，邀請重量級貴賓分享ICT產業趨勢，更展示超過20項技術。圖左至右為台灣雲端物聯網產業協會理事長徐爵民、工研院資通所所長闕志克、電電公會理事長李詩欽。圖／工研院提供
工研院今（22）日舉行資通訊年度盛會2020 ICT TechDay，邀請重量級貴賓分享ICT產業趨勢，更展示超過20項技術。圖左至右為台灣雲端物聯網產業協會理事長徐爵民、工研院資通所所長闕志克、電電公會理事長李詩欽。圖／工研院提供

5G 人工智慧 工研院

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