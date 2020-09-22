聯發科攜愛立信發展5G 通過全球首批關鍵互通性測試

聯發科（2454）5G高端晶片佈局再傳捷報，天璣1000 Plus與愛立信（Ericsson）進行5G關鍵互通性測試，成功完成全球首批TDD+TDD、FDD+TDD和FDD+FDD三項頻段組合模式的5G獨立組網（SA）載波聚合互通性測試。在外資圈傳出高通低階入門款晶片出包之際，聯發科繼天璣1000系列打入美國市場，趁勝追擊，未來與國際大廠合作切入歐洲市場機會大增，進一步擴大全球市占率版圖。

該互通測試在瑞典基斯塔的愛立信實驗室中進行，天璣1000 Plus系統單晶片組結合 FDD頻段上的20MHz和TDD頻段上的100MHz，成功在基地台和行動裝置之間傳輸資料，可實現5G世代更大的傳輸量並更有效地進行容量管理。

近期外資傳出高通入門款驍龍4350晶片出包，可能延後至明年3月後量產，聯發科可望快速搶攻中低階市場。法人指出，聯發科在中階產品天璣800、720系列守穩中國品牌客戶OPPO、VIVO、小米、Realme、中興等市場，高通晶片出包加上中國去美化政策發酵，聯發科於5G產品布局逐漸完整，中國5G市占率提升，預估2021年市占率可望上看50%。

天璣1000 Plus通過與愛立信互通測試，為歐洲市場打下根基，未來有機會與國際品牌大廠合作擴展版圖，拓展高端市場商機。聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，聯發科在5G載波聚合技術上不斷創新，積極開發與測試下一代5G SA技術，擁有高性能和超低功耗的天璣系列5G SoC可支援多種不同的載波聚合配置，全面支援並充分展現5G載波聚合的技術能力。

此外，聯發科與愛立信還共同完成了Sub-6Ghz頻段下的5G SA 載波聚合測試。測試通過在3.5GHz（n78）TDD頻段的100MHz + 100MHz的雙載波聚合頻寬下，可達到速率尖峰值近2.66Gbps的超優異表現，展示了聯發科技天璣1000+的靈活性和可擴展性，有利於支援全球運營商們同時布局多個頻段，加速5G的推展。

而針對非獨立組網（NSA）和獨立組網（SA）的兩個20MHz載波進行了FDD頻段（Sub-2.6GHz）的載波聚合測試。這類載波聚合技術彙整了FDD頻譜資源，可協助運營商擴大5G網路建設的範圍到全國，並提供超過400Mbps的下行速度。