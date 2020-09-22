半導體展將登場 日月光吳田玉提3挑戰3建議

SEMICON Taiwan國際半導體展將於明(23)日登場，SEMI今日舉行展前記者會，關於後疫情時代下的產業趨勢脈動，日月光執行長暨總經理吳田玉於會中提出三個趨勢挑戰，分別是保護主義、平行世界、遠端連結。他也提出三個建議，分別是危機就是轉機、政府政策與人才培育。

吳田玉指出，歷經六十年的全球化主流經濟、海外投資、全球布局、多方協議平台與自由貿易等，台灣半導體有完整設計與製造產業鏈，感謝先人的努力，也要思考如何延續智慧，讓下一個世代繼續享受更多50年的榮景。

吳田玉說，台灣半導體擁有經濟規模的制高點，有良好的客戶共生關係，不過也要面對三個趨勢挑戰，首先是保護主義，地緣政治與局部性保護主義等是過去沒有學習到的盲點，台灣業者與政府要思維轉變，做出相對應調整。

至於平行世界，是指未來可能出現非單一系統與法規，要思考如何落實生產與研發成本，配合法規差異，在應變的思惟上，台灣的實力與彈性占了很大優勢。

另外，吳田玉也表示，遠端連結在後疫情時代，是新常態生活的必要選項，過往在面對面溝通模式下，台灣是受益者，但在新的遠端連結模式下，可能帶來影響與潛在威脅，例如印度是遠端連結的佼佼者，對於遠端溝通與相關情境掌控超過台灣人。在數位轉型浪潮中，我們要善加發揮客戶關係，努力提升語言溝通能力、情境掌控，增進遠端連線的系統彈性與技術，才能更有競爭力。

雖然面對挑戰，但吳田玉建議，危機就是轉機，這是展現智慧、把握機會的時候，而半導體需求與政策可能有落差，當全球將半導體視為國安國防層面議題，政府就應有相對應調整。同時，在人才培育方面，總量明顯不足，且也應加強新世代的語言能力、軟體能力及遠端應對能力等。