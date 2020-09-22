傳和碩大手筆「錢」進越南 總投資金額近300億元

和碩（4938）今年海外擴產，聚焦越南和印度，其中越南廠尚在興建中，最快明年上半年完工，下半年配合客戶需求投產。據越南媒體報導，和碩自今年至2026年，對越南海防（市）廠總投資金額，估計高達10億美金（約新台幣295億元），分為三階段投資。對此，和碩僅說，未來有新投資進度，會依法對外公告。

和碩今年2月中旬成立越南子公司，資本額為1.5億美金（約新台幣43.5億元）。今年股東會時，總經理廖賜政曾透露，「越南已有先遣部隊過去」，明年初可望投產，但並未透露投資金額；印度則尚在評估；預期明年非中國產能占比達10到20%，集團持續進行全球布局、分散風險。

越南媒體指出，和碩於海防市第一階段投資，於今年3月獲當地政府許可，金額為1,900萬美金，目前已開始申辦第二階段，2025~2026年啟動第三階段投資，第三階段投資進行同時，計劃在適當時機把研發中心從中國遷移至越南。

越南媒體也說，海防廠預計將生產包括通訊、消費性電子等產品，可望為地方政府財政帶來每年約1,000億越南盾（相當於1.25億元新台幣）收入、創造2.25萬個就業機會。

和碩在供應鏈逐漸恢復、遠距商機帶動下，資訊、通訊、消費三大產品線同步成長，本業獲利持穩，加上子公司獲利改善，今年第2季營業利益轉虧為盈，單季稅後純益70.74億元，季增357.86%，年增104.16%；每股純益（EPS）2.71 元。累計上半年，稅後純益86.2億元，年增79.7%；EPS為3.3元，較去年同期1.84元增加。