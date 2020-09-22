半導體月徵2萬人 月薪居全產業第二

半導體無疑是台灣的關鍵產業，搶才留才育才已是國際級的人才戰爭，104人力銀行分析超過767萬筆求職求才資料，與SEMI 國際半導體產業協會共同出版《半導體產業與人才白皮書》，並發布六大摘要：

一、白皮書指出，半導體月徵2萬人，人才缺口居全產業第九大，中下游人才缺口高於上游。

近五年AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠選擇在台灣擴廠，2020年第1、2季半導體人力需求皆為正成長；此外，今年9月在104人力銀行線上來自半導體產業的工作機會就高掛2萬個，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。

二、過去十年，半導體薪資持續走升，2020年平均月薪5.2萬元已居全產業第二。

半導體徵才數量雖非大宗，但薪資排名卻很了得！2020年平均月薪52,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業（53,984元），排名第三的是投資理財業（51,718元）。

回望2010年，半導體產業平均月薪排名全產業第四，經過五年追趕，2014年擠下投資理財業及金融業，排名產業第二，平均月薪十年成長26%，薪資彈力高於全體產業平均的14%，也強於電腦及消費性電子製造業的21%、投資理財業的13%。

三、半導體職人畢業前五大學校，上中游多為台成清交及中字輩，中下游多為私校。

104資料庫顯示，曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自「電機電子/資工/機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山；中下游百花齊放，傳統老牌私校如逢甲，及私立技職大學仍能擠進半導體產業。

104獵才資深副總晉麗明分析，半導體龍頭台積電今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作開設半導體學程，台積電相關主管親自上課，足見半導體產業「產學研合作」提前攬才的重要性；逢甲大學設立「創能學院」加上中部科學園區地緣之利、明新科大位於竹科產業群聚地，校內建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，不只企業急著搶才，各校也積極開設產學課程，希望降低學用落差、增加學生即戰力。

四、半導體職人，工程研發、設備程製多為理工背景，非理工僅占0.1%至2.4%；但業務、客服、採購等非理工背景提升至7%至20%不等。

半導體前五大職務例如工程研發／軟體設計、製程封測多需理工背景，但104資料庫發現，仍有0.1%～2.4%等少數來自「非理工科系」，愈往中下游、愈接近生產線製程和硬體設備，「非理工科系」愈容易切入，科系包括法律系、企管系、財稅金融、英美語文、藝術設計等，甚至包括的文史哲、大傳及體育系等。

在五大職務之外，銷售、採購、客戶也是企業正常維運的重要環節，中下游擔任國外業務、下游擔任客服的半導體產業職人，各有20%來自英美語文科系；在中下游擔任採購也有17%來自企管系。

五、半導體中高階首獵「工程研發職」，外派中國基本保障年薪約238萬~250萬（不含福利及分紅）。

依產業鏈，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元，高於中游5.6萬元、下游4.6萬元。最近五年，上游比下游的薪資差距已逐漸縮小，2016年最高曾到1.74倍，2020年略降到1.49倍。

依地點，外派中國平均薪資、高於台灣北部、中部、以及南部。最近五年，非主管職以「經營／幕僚類人員」平均月薪最高，外派中國11.7萬元是台灣北部8.4萬元的1.4倍；差距最大的是「生產管理類人員」，外派中國10.4萬元是台灣北部5.4萬元的1.93倍。

六、企業薪資需達產業水平PR 75（排名前1/4）才有望成功留才，但海外挖角的銀彈攻擊凌厲，半導體搶才已進入國際戰。