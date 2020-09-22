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半導體搶才！畢業於「這5所學校」最吃香

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

104人力銀行今（22）日與SEMI 國際半導體產業協會共同發布《半導體產業與人才白皮書》，發現半導體職人畢業前五大學校，上中游多為台成清交及中字輩，中下游多為私校，而負責工程研發、設備程製者多為理工背景，非理工僅占0.1%~2.4%。但，業務、客服、採購等非理工背景則提升至7%~20%不等。

104資料庫顯示，曾任半導體前五大職缺的職人，大多畢業自「電機電子/資工/機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山；中下游則百花齊放，傳統老牌私校如逢甲，及私立技職大學仍能擠進半導體產業。

104獵才資深副總晉麗明分析，半導體龍頭台積電今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作開設半導體學程，台積電相關主管親自上課，足見半導體產業「產學研合作」提前攬才的重要性；逢甲大學設立「創能學院」加上中部科學園區地緣之利、明新科大位於竹科產業群聚地，校內建置與業界同等級的「半導體封測類產線」教室，不只企業急著搶才，各校也積極開設產學課程，希望降低學用落差、增加學生即戰力。

而半導體的前5大職務，例如工程研發/軟體設計、製程封測多需理工背景，但104資料庫發現，仍有0.1%~2.4%等少數來自「非理工科系」，愈往中下游、愈接近生產線製程和硬體設備，「非理工科系」愈容易切入，科系包括：法律系、企管系、財稅金融、英美語文、藝術設計等，甚至包括「畢業即失業」的文史哲、大傳、以及體育系等就業機會較少的科系。

在五大職務之外，銷售、採購、客戶也是企業正常維運的重要環節，中下游擔任國外業務、下游擔任客服的半導體產業職人，各有20%來自英美語文科系；在中下游擔任採購也有17%來自企管系。

晉麗明說，事實證明，事在人為，求職相對困難的文史哲及企管系，提前部署關鍵能力，仍能切入半導體產業。

半導體 台積電

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