半導體人才超搶手！月徵2萬人、月薪超車居全產業第2高

半導體無疑是台灣的關鍵產業，搶才、留才、育才已是國際級的人才戰爭！104人力銀行今（22）日與SEMI國際半導體產業協會共同發布《半導體產業與人才白皮書》，發現半導體人才超搶手，月徵2萬人，且過去10年半導體薪資持續走升，2020年平均月薪已達5.2萬，高居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業。

此外，《半導體產業與人才白皮書》也發現，在半導體中高階工作部分，首獵「工程研發職」，外派中國基本保障年薪約238萬~250萬，而且這還不含福利及分紅。

2019年美中貿易戰、2020年新冠肺炎疫情皆為全球經濟帶來衝擊，半導體產業卻不受影響。104獵才資深副總晉麗明指出，最近五年，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，2020年第1、2季半導體人力需求皆較去年同期增加，2020年9月，104人力銀行線上約有2萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。

晉麗明表示，半導體徵才數量雖非大宗，薪資排名卻很了得，2020年平均月薪52,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業的53,984元，排名第三的則是投資理財業的51,718元。

若進一步依產業鏈來分析薪資結構，《半導體產業與人才白皮書》指出，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元，高於中游5.6萬元、下游4.6萬元。最近五年，上游比下游的薪資差距已逐漸縮小，2016年最高曾到1.74倍，2020年略降到1.49倍。

若依地點，外派中國平均薪資、高於台灣北部、中部、以及南部。《半導體產業與人才白皮書》顯示，最近五年，非主管職以「經營/幕僚類人員」平均月薪最高，外派中國11.7萬元是台灣北部8.4萬元的1.4倍；差距最大的是「生產管理類人員」，外派中國10.4萬元是台灣北部5.4萬元的1.93倍。

晉麗明分析，台灣半導體薪資「比外不足、比內有餘」，建議薪酬福利水平需達同產業鏈的PR75（即，排名前四分之一），有助人才留任。