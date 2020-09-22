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調查：半導體月徵兩萬人 平均月薪5.2萬元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
統計9月104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，平均月薪52,483元居全產業第二。圖為台北市信義區上班族。記者余承翰攝影／報系資料照
統計9月104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，平均月薪52,483元居全產業第二。圖為台北市信義區上班族。記者余承翰攝影／報系資料照

去年來的美中貿易戰、今年的新冠肺炎疫情都為全球經濟帶來衝擊，半導體產業卻不受影響，104獵才資深副總晉麗明指出，今年第1季、第2季半導體人力需求皆較去年同期增加，統計9月104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，平均月薪52,483元居全產業第二。

晉麗明指出，最近五年，AI、5G、物聯網等新興領域正為半導體帶來充分機會，許多大廠在台灣擴廠，今年第1、2季半導體人力需求都較去年同期增加，今年9月104人力銀行線上約有兩萬個工作機會來自半導體產業，人才缺口排名全產業第九，占徵才市場的3%。

半導體徵才數量雖非大宗，薪資排名卻很了得，今年平均月薪52,483元居全產業第二，僅次電腦及消費性電子製造業（53,984元），排名第三的是投資理財業（51,718元）。

回顧2010年，半導體產業平均月薪排名全產業第四，經過五年追趕，2014年擠下投資理財業及金融業，排名產業第二，平均月薪十年成長26%，薪資彈力高於全體產業平均的14%，也強於電腦及消費性電子製造業的21%、投資理財業的13%。

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展預計9月23～25日登場，是台灣最國際化且唯一的半導體專業展，也是全球第二大半導體專業展，今年104是SEMICON Taiwan 「人才培育特展」合作夥伴，104與SEMI國際半導體產業協會共同出版《半導體產業與人才白皮書》，從大數據客觀分析半導體產業與人才趨勢。

半導體

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