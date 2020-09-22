瑞昱9、10月營運 樂觀估維持高檔

網通晶片廠瑞昱（2379）近期業績火熱，8月業績創歷史新高，法人估計，由於客戶需求強勁，該公司9、10月業績應仍能維持在高檔，在本季登上營運高峰後，第4季即使業績回檔，幅度也不會太大。

法人指出，由於新冠肺炎疫情帶動，瑞昱的NB應用需求持續熱絡，尤其是在Chromebook部分，至於真無線TWS藍牙、TV應用與STB標案等方面，需求也有所回升，TWS產品正在備貨階段，有機會攻占雙11商機。

展望後續營運，法人也提到，瑞昱WiFi 6相關業績將會持續增加。而在Switch產品方面，管理型Switch會是支撐其成長動能的產品。至於車用乙太網路產品，瑞昱的市占率表現還不錯，明年占其整體業績比重有機會占低個位數百分比。

瑞昱今（22）日早盤股價受大盤影響而走跌，昨日三大法人對其同步賣超，外資與自營商對其已各連三賣。