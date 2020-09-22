快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華邦電供應1Gb LPDDR3 DRAM晶粒 為KL720 SoC提高效能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。報系資料照

全球半導體儲存解決方案廠商華邦電子（2344），今（22）日宣布人工智慧(AI)先驅Kneron在8月發表的最新KL720系統單晶片(SoC)將搭載華邦的1Gb LPDDR3 DRAM晶粒。

Kneron在推出KL520 SoC這款突破性產品之後快速崛起，迅速成為AI處理器晶片市場的領導廠商，該產品結合專屬的軟硬體技術，可達到極高的AI效能，同時維持低耗電作業。KL520其搭載華邦的512Mb LPDDR2，目前多使用在智慧鎖和無人機等電池供電的應用。

Kneron新推出的KL720 SoC為AI和機器學習技術開啟了更多全新的低功耗/高效能應用可能性，最大輸出可達到更高的1.4 TOPS (每秒兆次運算)，並擁有業界最佳的0.9 TOPS/W效能效率。

華邦的1Gb LPDDR3 DRAM以良品裸晶圓(KGD)供應，並與KL720中的全新Kneron神經網路處理器(NPU)封裝在一起。華邦的LPDDR3 DRAM能支援KL720的高處理量和效能效率，最高頻寬達8.5GB/s，可在雙1.2V/1.8V供電下運作，且內含深度省電(Deep Power Down)和時脈停止(Clock Stop)功能等省電功能。

Kneron要在邊緣運算AI市場立下效能新高標準的決心，可從其KL720選擇華邦的1Gb LPDDR3中看出。Kneron創辦人暨執行長劉峻誠(Albert Liu)表示：「Kneron已對市面上各式各樣的DRAM產品進行全面評估。我們清楚知道，華邦的1Gb LPDDR3是高頻寬(8.53GB/s)和低耗電(Operation Power about 0.3W)的最佳組合，剛好符合KL720適用的最新高需求邊緣運算AI應用的需求。除了晶片效能，同樣重要的還有華邦提供給我們的支援，協助我們將NPU和DRAM之間的介面最佳化。

華邦公司表示，Kneron推出KL720後，立下了效能和效率的新基準，讓其他晶片製造商，甚至我們業界的領導廠商也都難以望其項背。華邦很榮幸能與Kneron一同創造佳績，也很樂見採用搭載華邦DRAM的KL720新一代AI相容產品能陸續推出。

DRAM 520

延伸閱讀

Q4 server DRAM價格跌幅 估擴大至13％-18％

集邦：Q4伺服器用DRAM價格跌幅擴大至13％-18％

DRAM停供華為 台廠衝擊 營運短空

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

相關新聞

半導體搶才！畢業於「這5所學校」最吃香

104人力銀行今（22）日與SEMI 國際半導體產業協會共同發布《半導體產業與人才白皮書》，發現半導體職人畢業前五大學校...

傳和碩大手筆「錢」進越南 總投資金額近300億元

和碩（4938）今年海外擴產，聚焦越南和印度，其中越南廠尚在興建中，最快明年上半年完工，下半年配合客戶需求投產。據越南媒...

中原大學攜手ViewSonic 打造新型態複合教學教室

中原大學與全球視訊與教育解決方案廠ViewSonic，今（22）日共同宣布啟動「天涯若比鄰」計劃，雙方打造全球第一間Vi...

遠傳：5G應用需政府支持 盼給予電信商補助

遠傳電信總經理井琪今天表示，物聯網有無限可能，只是5G應用需要政府在法律、政策上給予支持，也希望政府能給予電信商補助

半導體月徵2萬人 月薪居全產業第二

半導體無疑是台灣的關鍵產業，搶才留才育才已是國際級的人才戰爭，104人力銀行分析超過767萬筆求職求才資料，與SEMI ...

半導體人才超搶手！月徵2萬人、月薪超車居全產業第2高

半導體無疑是台灣的關鍵產業，搶才、留才、育才已是國際級的人才戰爭！104人力銀行今（22）日與SEMI國際半導體產業協會...

調查：半導體月徵兩萬人 平均月薪5.2萬元

去年來的美中貿易戰、今年的新冠肺炎疫情都為全球經濟帶來衝擊，半導體產業卻不受影響，104獵才資深副總晉麗明指出，今年第1...

瑞昱9、10月營運 樂觀估維持高檔

網通晶片廠瑞昱（2379）近期業績火熱，8月業績創歷史新高，法人估計，由於客戶需求強勁，該公司9、10月業績應仍能維持在...

華邦電供應1Gb LPDDR3 DRAM晶粒 為KL720 SoC提高效能

全球半導體儲存解決方案廠商華邦電子（2344），今（22）日宣布人工智慧(AI)先驅Kneron在8月發表的最新KL72...

華邦電1Gb LPDDR3量產 獲耐能新品採用

華邦電（2344），今（22）日宣布人工智慧(AI)先驅耐能智慧(Kneron)在8月發表的最新KL720系統單晶片(S...

AI運算改變未來 晶片產鏈須合作

「摩爾定律已經跟不上AI運算力成長的速度，甚至要反過來用AI運算為硬體節能！」廣達創辦人林百里21日在AI晶片聯盟論壇上說，未來AI能用運算力改變人們行為，甚至幫智慧電器節能。科技部長吳政忠則強調，為了跟上AI晶片國際競爭腳步，產官學研分則必敗，合作才有勝

林百里：6G五年後出現

廣達董事長林百里昨（21）日表示，人工智慧（AI）將從「中心化的雲端運算」，轉變為「去中心化的邊緣雲運算」，以及各式各樣...

熱門新聞

經濟解析／兩岸關係疫後恐怕也回不去

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

美企又一家 英特爾准供貨華為

銀行理專做假報表瞞客戶投資虧損 被金管會糾正

中鋼轉盈 加薪3%

林百里：6G五年後出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。