華邦電1Gb LPDDR3量產 獲耐能新品採用

華邦電（2344），今（22）日宣布人工智慧(AI)先驅耐能智慧(Kneron)在8月發表的最新KL720系統單晶片(SoC)，將搭載華邦已開始量產的1Gb LPDDR3 DRAM晶粒； Kneron已開始供應KL720樣品。

華邦電表示，Kneron在推出KL520 SoC產品後快速崛起，迅速成為AI處理器晶片市場的領導廠商，該產品結合專屬的軟硬體技術，可達到極高的AI效能，同時維持低耗電作業。KL520搭載華邦512Mb LPDDR2，目前多使用在智慧鎖和無人機等電池供電的應用。

Kneron新推出的KL720 SoC為AI和機器學習技術開啟更多全新的低功耗/高效能應用可能性，最大輸出可達到更高的1.4 TOPS (每秒兆次運算)，並擁有業界最佳的0.9 TOPS/W效能效率。

華邦電指出，1Gb LPDDR3 DRAM以良品裸晶圓(KGD)供應，並與KL720中的全新Kneron神經網路處理器(NPU)封裝在一起。華邦的LPDDR3 DRAM能支援KL720的高處理量和效能效率，最高頻寬達8.5GB/s，可在雙1.2V/1.8V供電下運作，且內含深度省電(Deep Power Down)和時脈停止(Clock Stop)功能等省電功能。

Kneron KL720為AI應用立下全新效能基準，能即時處理4K、Full HD或3D感測器的視訊影像，為保全攝影機的臉部辨識或公用資訊站的手勢控制等AI應用提供支援。此外，它還能執行自然語言處理，提供直覺式語音辨識，省下事先定義關鍵字等程序。產品的1.4 TOPS效能甚至快到能同時支援即時視訊和自然語言處理。

Kneron創辦人暨執行長劉峻誠(Albert Liu)表示，「Kneron已對市面上各式各樣的DRAM產品進行全面評估。華邦的1Gb LPDDR3是高頻寬(8.53GB/s)和低耗電(Operation Power about 0.3W)的最佳組合，剛好符合KL720適用的最新高需求邊緣運算AI應用的需求」。

劉峻誠說，「除了晶片效能，同樣重要的還有華邦提供給的支援，協助將NPU和DRAM之間的介面最佳化。很高興從KL520開始與華邦建立的合作關係能持續下去，並希望能展望未來，在KL720之後繼續開發新一代產品」。

華邦電表示，「Kneron推出KL720後，立下效能和效率的新基準，讓其他晶片製造商，甚至業界的領導廠商也都難以望其項背。華邦很榮幸能與Kneron一同創造佳績，也很樂見採用搭載華邦DRAM的KL720新一代AI相容產品能陸續推出」。