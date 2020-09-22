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AI運算改變未來 晶片產鏈須合作

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

摩爾定律已經跟不上AI運算力成長的速度，甚至要反過來用AI運算為硬體節能！」廣達創辦人林百里21日在AI晶片聯盟論壇上說，未來AI能用運算力改變人們行為，甚至幫智慧電器節能。科技部長吳政忠則強調，為了跟上AI晶片國際競爭腳步，產官學研分則必敗，合作才有勝算。

AI改變人們行為

「在AI時代，組裝不是只做個殼子，是要提供解決方案。」林百里說，智慧裝置不需要把超級電腦裝進去，只需要小小的AI晶片就能搞定。AI智慧農業可以讓生產力增加20%；大健康生態系統有超智能算力，跨越領域邊界，以個人數據為核心，串聯感測器和穿戴裝置，無所不在、時刻傳輸，讓智能不斷進化升級。

林百里指出，在後摩爾定律時代，從AlexNet發展到AlphaGo Zero，AI模型的計算力每3、4個月就翻倍，已經快過摩爾定律。分散式AI不僅去中心化，還能「主動學習，自行組織，眾籌智慧」；5G與AIOT結合，從中央雲端運算、邊緣雲運算到IOT智能運算，這不是演分開的概念，而是要合作達到全新的服務。

「以遠距醫療為例，有些醫生沒有看到或摸到病人不能安心，未來AI勢必要改變人們的行為。」林百里強調，AI搭配5G，可改善從終端設備的系統效能，未來「AI節能」概念將無所不在，除了演算法升級，也搭配高效的軟體工具輔助。

產業不再單打獨鬥

吳政忠回應表示，下個世代的半導體晶圓晶片代價很高，但又很需要各行各業整合，IC設計需要產官學研連結在一起，從上游IC設計到製造封裝，「政府部會攜手民間法人，都不一定能打贏國外的競爭對手，分開的話必敗！」科技部已經布局未來第3代半導體材料，如果企業資金也能進來，必有一抗外敵之力。

「所有科技都同時間成熟下，要怎麼跟全世界競爭？就是要AI、晶片整合。」工研院長李世光說，本來疫情來的時候擔心AI晶片發展會變慢，但正好相反，當全球供應鏈變成短鏈甚至斷鏈，反而讓台灣的相關科技快速成熟，讓打群架的想法成形，「台灣的短鏈就是全球的長鏈，企業必須揚棄過去單打獨鬥的想法！」

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林百里 摩爾 半導體

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