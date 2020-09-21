東捷資訊推轉型服務 打造獨家ERP自助服務平台

東捷資訊（6697）再推轉型服務，打造獨家ERP自助服務平台， 拓展ERP系統維運新商機，助益下半年營運動能。

看準後疫情時代數位化熱度持續攀升，東捷資訊今（21）日推出獨家ERP自助服務平台，突破業界現有顧問維運制度，將面對面服務線上化、智能化，讓企業可以掌握ERP系統維運需求軌跡，累積成為專屬資訊與業務知識庫。

看好超過百家的ERP企業客戶中，約有六成以上有導入雲端應用及知識系統佈建等數位轉型需求，有助東捷資訊將可推動營運持續升溫。

東捷資訊營運長劉新正指出，隨著雲端技術的成熟與受到疫情起伏不定影響，客戶在服務需求的接受度也逐漸放寬，更願意接受除了面對面以外的其他途徑。因此推出ERP自助服務平台，以整合概念打造易操作、節省成本的ERP諮詢服務渠道，提供企業在面對ERP系統使用問題時，多一項支援管道，協助客戶節省處理時間、省下大小問題都得找顧問的開銷，幫助企業管控系統維運成本。

劉新正表示，從客戶的角度出發，透過諮詢、診斷再以專業提供建議，不鼓勵追求為轉型而轉型，而是從客戶的立場出發去思考、規劃出最適合客戶的最佳解方，協助在各項服務上的整合以便利管理，避免因為採用多種來自不同供應商的服務彼此排斥或無法串接。

東捷資訊上半年稅後純益3,800萬元，年增23.9%，每股純益（EPS）1.38元。前八個月營收7.63億元，年減13.7%。展望下半年，將持續深耕智慧物流、智慧工廠等應用，已有多家企業正在洽談，看準企業數位轉型是未來趨勢，看好需求將持續升溫。

東捷資訊觀察發現，企業使用者在操作企業資源規劃系統（ERP）時，「人」的問題最難解決，如人員交接困難導致維運顧問重複排除相同問題，或是與外援顧問行程未能互相配合等，都會導致系統問題解決時程延宕。此次發布的平台具備幾項特色：

一、需求紀錄-「客戶知識中心」將如實記錄用戶過去曾發出的需求與問題，提供查閱功能減少因人員異動重複發問的頻率，降低不必要的重工。

二、自動追蹤、專業諮詢-針對尚未結案的發問，主動發出提醒提高問題解決效率，並輔以專責專業的顧問提供諮詢，在客戶無法解決問題時迅速為客戶提供解決方案。

三、線上知識庫-將東捷累積多年經驗化為共享知識，建置「企業管理與轉型案例分享」、「系統資訊分享」與「常見問題集」，能將文字段落判斷並分析語意，使用者在站內搜索所獲得的結果除了符合鍵入的字串，平台亦會同步提供與詞意相關的內容，多方協助企業解決作業上面臨無法找到解決方式的根本問題。