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林百里談AI裝置：晶片使用面臨很大挑戰

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
廣達董事長林百里今（21）日以「5G+AIOT與分散式AI運算」為題演講。 記者吳凱中/攝影
廣達董事長林百里今（21）日以「5G+AIOT與分散式AI運算」為題演講。 記者吳凱中/攝影

AI人工智慧當道，廣達（2382）董事長林百里指出，從買家的心情來看，摩爾定律已經快走到物理極限，且AI模型的算力需求每3-4個月翻倍，快過摩爾定律，加上AI應用在智慧城市、智慧醫療、智慧交通等不同場景，傳統的標準CPU、GPU已經沒法一體解決，要怎麼找出適當的處理器晶片，應用在不同領域，將是很大的挑戰。

「台灣人工智慧晶片聯盟」（AITA）於今（21）日舉行聯盟會員大會，現場匯集產、官、學、研及公協會代表出席，透過聯盟平台能量，集結國內外業者投入裝置端AI晶片技術的開發，並發表多項成果，並邀請林百里演講。

林百里今日以「5G+AIOT與分散式AI運算」為題演講，有別於以往聚焦AI+5G市場多大，林百里從不同角度切入，以買家的心情與身份，看待AI、5G及半導體晶片關係。

林百里指出，以前做系統很簡單，是英特爾（intel）給廠商處理器（CPU），然後秀出主機板、電源供應器樣本，組裝成一個終端產品很簡單。

不過，在AI的時代則相形困難，因為現在的重點是解決方案。林百里開玩笑指出，「現在對我們低段生來說是個大考驗」，自己後悔沒好好讀書，所以要努力，「70歲還在念」。

在後摩爾定律時代，按照台積電規劃，到2025年會到2奈米，而在走下去已經快到物理限制。反之，從ALexNEt到Alphago Zero來看，AI模型的算力需求每3-4個月翻倍，快過摩爾定律，是個很大的挑戰。

未來時代將有更多特殊的應用，傳統標準式CPU、GPU恐怕無法解決所有問題。而應對對策有三種，分別是軟體不斷升級、更多的演算法及改變硬體架構。

林百里指出，現在的分散AI架構，不只是分散式，而是「anyone、anytime、anywhere」，因此希望AI可以自動化、自動組織，AI是串聯雲端、邊緣運算及終端裝置。

數據顯示，2018年智慧裝置、IOT上具有AI功能的有一成，預期到2025年，將達到百分百，在智慧手機、汽車、智慧音箱等裝置上。

林百里舉例，像現在的電動車特斯拉，現在沒有（即時）地圖，不知道前面的車子狀況，只能靠自己、不夠聰明，自駕車需要與其他邊緣裝置連在一起，不僅可以有地圖，也能了解前面車況。

林百里指出，AI裝置要找到有效率的硬體，需求是解決方案，需要不斷創新，有很多專業知識很辛苦，像廣達做智慧醫療、智慧交通、智慧製造，都發現很多問題，電子製造廣達懂，但塑膠與食品不懂。

「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA）於今（21）日舉行聯盟會員大會，圖左起為廣達電腦董事長林百里、工研院董事長李世光、經濟部部長王美花、行政院副院長沈榮津、AITA聯盟會長盧超群、科技部部長吳政忠、行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、電電公會理事長李詩欽。 圖/經濟部提供
「台灣人工智慧晶片聯盟」（AI on Chip Taiwan Alliance，AITA）於今（21）日舉行聯盟會員大會，圖左起為廣達電腦董事長林百里、工研院董事長李世光、經濟部部長王美花、行政院副院長沈榮津、AITA聯盟會長盧超群、科技部部長吳政忠、行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏、電電公會理事長李詩欽。 圖/經濟部提供

林百里 AI 5G CPU

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