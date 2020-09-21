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林百里：2025年AI在裝置上搭載率將達100％

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
廣達董事長林百里指出，2018年AI與物聯網結合比率僅10%，預期2025年AI與物聯網將完全結合在一起，包括手機、車用、擴增實境與智慧音箱等。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
廣達董事長林百里指出，2018年AI與物聯網結合比率僅10%，預期2025年AI與物聯網將完全結合在一起，包括手機、車用、擴增實境與智慧音箱等。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

廣達（2382）董事長林百里今（21）日表示，電腦運算架構將產生新的轉移，從目前中心化的雲端運算，轉移到去中心化、分散式的，各種各樣的邊緣運算裝置，以及智慧物聯網（IoT）裝置，這將使得人工智慧（AI）的搭載率，由2018年的10%，成長到2025年的100%，廣達的商業模式，行為與科技發展，也將全面轉變，迎來新的商機。

林百里今天出席台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)會員大會，並以「5G+AIOT與分散式AI運算」發表專題演講。

他說，4G時代的主流是智慧手機，進入5G之後將是萬物聯網，5G低延遲，大寬頻的特色，創造出非常多的應用方式，尤其5G與AI是同時發生的，5G與AI就像是電廠加上電網，他們的後面有很多電器，不只是一個手機而已，這是大好機會，不論是半導體或是電腦產業都要把握這個機會。

他說，5G加上AI將有很多應用出來，例如遠距教學的出現，以後大學的想法將會改變，因為老師與學生不一定在課堂上課。

他強調，未來的AI不會只在雲端，而是會到邊緣運算與終端裝置上面。例如汽車，現在的特斯拉智慧駕駛能力有限，因為自駕車的電腦是放在車上，這只能讓車子看到前車的路況，若是自駕車能與道路周邊的邊緣運算裝置相結合，就可以把地圖放進車子裡，這樣汽車會更聰明，看得更遠更廣。

他指出，過去台灣電子產業是做電腦，做智慧手機，未來將是做一套解決方案，但每一套的解決方案，都需要各行各業的專業知識，例如醫療，交通，城市，農業與工廠等，每一個行業的知識都不一樣，這將是挑戰之一。

例如你要根據某個行業做一套適合解決方案，你要把多少的算力，多少的軟體，多少的演算法放進去，這需要客製化，例如你要做糖尿病的感應器，你要知道糖尿病的問題，心臟病也有自己的問題，而且不同問題，感應器不能共用，例如慢性病的感應器可以用兩周，急性病人則要一小時，這是不同需要，完全不同的應用。

例如5G轉播車，你把AI放到轉播車裡面，一打棒球，每個觀眾都可以收到廣播，我可以選擇只要看1號球衣的打者，或是3號球衣打者，你可以自由選擇，5G轉播車就像是一個邊緣運算裝置。因此，未來萬物聯網之後，商機龐大，但也必須面對各行各業，不同專業知識的挑戰。

5G 智慧手機 物聯網

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