大尺寸面板供需續緊 Q4電視面板價格漲幅約10％

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查，第3季面板報價出現近年罕見的漲幅，其中筆電面板價格整季漲幅達5~10%，電視面板價格平均漲幅更達30%以上，第4季大尺寸面板供過於求比例僅有0.2%，代表部份應用供不應求的情況仍將延續，預估面板價格仍有10%的上漲空間。

TrendForce研究副總邱宇彬認為，第4季電視面板報價可能在持續上漲後，價格仍維持高點，主因是當前穩定偏緊的供需結構並未受到破壞。以供給面而言，IT面板需求持續暢旺，即使電視面板在第3季報價與獲利已明顯改善，面板廠短期內仍沒有將產能大舉由IT應用，轉回電視面板的計畫。同時，三星顯示(SDC)年底關廠、10.5代玻璃供貨出現小幅短缺等因素，連帶使電視面板供應受到一定程度的箝制，預計第4季全球電視面板供給量將比第3季減少3.8%。

需求端方面，市場原先最擔憂的問題，莫過於電視品牌商是否被迫在面板大漲後，調高終端產品售價，進而造成扼殺電視買氣的可能。以今年電視銷售表現最突出的北美市場為例，通路業者已積極與品牌協商，可能至明年初再執行漲價，將緩解調漲售價對電視面板短期需求造成的衝擊。即使電視面板價格已恢復近兩年前的水準，然基於供給端的產能配置與需求端的不確定性因素相互作用，預估第4季電視面板價格仍存在約10%左右的調漲空間。

IT面板方面，筆電面板需求依舊強勁，與Chromebook高度相關的11.6吋，其供給不足現象難以完全舒緩，預估單月2~4%的漲勢將延續至第4季。另一方面，桌上型顯示器面板的整體需求雖不及筆電面板，然電競、曲面產品供給情況仍緊張，原則上第4季以目前持平到小漲的態勢不變。