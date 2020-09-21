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羅森洲出招！神盾控匯頂侵權 傳為搶攻中國市場

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
神盾剛成立的前5年，營運遲遲未能有所突破，直到2013年，蘋果iPhone 5S首度使用按壓式指紋辨識，引爆全球各大智慧手機廠跟進使用指紋辨識的風潮。圖／聯合報系資料照
神盾剛成立的前5年，營運遲遲未能有所突破，直到2013年，蘋果iPhone 5S首度使用按壓式指紋辨識，引爆全球各大智慧手機廠跟進使用指紋辨識的風潮。圖／聯合報系資料照

台灣重要的指紋辨識IC廠神盾（6462）從早期以成為三星的供應鏈起家，到近二年積極打入中國市場，在中國指紋辨識市場中，神盾近年來逐漸在中國市場搶得市場訂單，也逐漸和中國龍頭廠匯頂競爭更為枱面化，今（21）日再傳出，神盾控匯頂侵權，求償9,000萬人民幣，市場解讀應是神盾欲在未來持續擴大在中國取得更多訂單，在和匯頂相爭中所祭的競爭手段。

神盾剛成立的前5年，營運遲遲未能有所突破，直到2013年，蘋果iPhone 5S首度使用按壓式指紋辨識，引爆全球各大智慧手機廠跟進使用指紋辨識的風潮，這股潮流才讓神盾終於迎來翻身的機會。

當時三星手機也急欲讓新一代智慧型手機使用指紋辨識系統，但又深怕侵犯蘋果專利權，由於蘋果當年採用主動式電容技術，申請上千項指紋辨識與技術相關專利。而神盾在接觸三星之後，以被動式電容技術所形成的辨識標準，辨識成效和速度仍能與蘋果匹敵，經過近2年認證，神盾終於成為三星供應鏈的一員。

不過，神盾在營運上很快面臨，只依靠三星訂單，公司無法更進一步壯大的情況，因此，打入中國手機市場成為神盾不得不走的路。

神盾開始進入中國市場之後，產品才在送樣給多家中國手機廠，就已經引來中國指紋識別晶片龍頭廠匯頂側目，並馬上將神盾視為強勁對手，在中國市場的競爭中，匯頂曾先出手對神盾提告，指神盾侵犯螢幕下光學指紋晶片技術專利。

先前的專利權訴訟，雙方以和解收，市場認為，匯頂提出訴訟，意在減緩神盾在中國智慧型手機客戶的滲透率發展。

今日由神盾出手控訴匯頂侵權，市場法人解讀，是神盾欲在未來持續擴大在中國取得更多訂單，在和匯頂相爭中所祭的競爭手段。

神盾 智慧型手機 指紋辨識

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