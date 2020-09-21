微軟攜手政大 成立AI中小企業新定向領導專班

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

台灣微軟於去年11月公布與政大商學院共同開設「AI商學院」，將微軟領先的AI技術與豐富的數位轉型經驗帶給企業領袖們，然而在疫情的衝擊下，台灣不少中小企業首當其衝，使得數位轉型迫在眉睫。為協助中小企業度過這段轉型陣痛期，迎戰變幻莫測的未來情勢，微軟於今（21）日宣布，將再攜手政大商學院，與「台灣數位企業總會」合作，整合「AI技術」、「產業趨勢」及「實務經驗」三方優勢，開設《AI商學院-中小企業新定向領導專班》，將AI策略、文化與準則的課程精華，於三個月內完整傳授，陪伴中小企業建構未來產業面貌，迎接嶄新的開始。

根據IDC與微軟合作於9月發布的《亞太企業創新文化調查》顯示，74%亞太區的企業決策者認為創新的企業文化已是必要需求，而98%已導入創新文化的決策者相信，這將成為他們快速回應市場挑戰的關鍵因素，其中45%的組織領導者更認為，創新文化可以幫助他們，在不到6個月的時間內，從疫情的衝擊中回復，「數位轉型」已逐漸成為亞太區的新常態，期待透過疫情帶來的危機化為轉型的契機，以更快的速度突破困境。

台灣微軟首席營運長何虹博士表示，《AI商學院-中小企業新定向領導專班》整合多方資源與優勢，除了導入三個月策略與執行並重的速成班課程外，更將在課程結束後，將微軟豐厚的資源與應用科技延續至執行階段。

2020年即將邁入第四季，全球籠罩在疫情的陰霾與恐懼之下已超過半年，儘管台灣疫情控制良好，卻也對企業經營與人們的日常造成巨大影響。面對後疫情時代，台灣中小企業急於邁向數位轉型脫困，然而數位轉型是一項結合企業經營與科技的升級過程，若因局勢所逼而貿然行動，易造成反效果。

為了加速中小企業在新常態中的數位轉型，微軟成立的《AI商學院-中小企業新定向領導專班》，為全台第一所企業領袖AI課程，結合業界實務經驗與學界策略規劃，以提供人才培育、解決方案與產業數位轉型為目標，提供學員大量個案研究、實作與參訪機會。

而微軟身為AI領頭羊，擁有豐富的「AI Infinity生態圈」，從2019年至今，已累積超過400項產業解決案例，除透過解決方案幫助企業優化內部流程、提高效能外，微軟更將借助與經濟部共同成立的「物聯網卓越中心（IoT Center of Excellence）」的力量，幫助企業前進海外市場、拓展業務領域。

微軟 政大

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微軟攜手政大 開設AI中小企業領導專班

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