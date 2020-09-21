人工智慧聯盟盧超群：台灣將成全球的科技優聖美地

台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）會員大會今（21）日登場，該聯盟目前已有逾百家台灣人工智慧相關公司加入，AITA聯盟會長盧超群表示，今年的全球疫情讓全世界科技界的CEO都看見台灣，台積電（2330）更是台灣的光榮也是閃爍的太陽，未來台灣科技產業的鎮國之寶，將不只台積電或半導體，而是藉由發展人工智慧，將台灣從過去的科技之島，變成全世界的科技優聖美地。

「台灣人工智慧晶片聯盟」會長盧超群表示，AITA聯盟的任務除了建立AI生態系、發展關鍵技術外，最重要的是加速產品開發，其發展上必須藉由「策群力」、「重創新」、「建標準」、「建場域」、「重隱私」、「借外力」、「續領先」為策略重點，銜接國際大廠的程式語言，讓不同業者的晶片可以異質整合，產生1加1大於2的效果。

盧超群表示，近日蔡英文總經理邀請張忠謀與國務卿次長進行晚宴，這是台灣的光榮，台積電是閃爍的大太陽，在今年疫情與國外科技廠商交流時，這些CEO都感謝台灣，對於台灣的友善性印象深刻、也讓台灣半導體產業在全球發展更有利。

盧超群也強調，目前台積電雖然領先世界，並已進入5奈米量產，而且2奈米也在進行研發，半導體是台灣的鎮國之寶，但盧超群話鋒一轉也強調，在全球競爭之下，每幾年就會有科技產業的世代更新，所以，絕對不要自滿，尤其在美、韓、中、日等科技大國的追趕下，台灣一定要加速發展AI、5G、6G相關設計與應用，AI晶片是高科技重中之重，應加強自主技術研發，以免產品受制於人，讓台灣高科技再上層樓。

盧超群指出，今年全球疫情及全球科技戰之下，讓台灣有3個美名，第一個是台灣有防疫奏效美名，讓台灣成為全世界的焦點；第二個美名是，台灣半導體產業，讓台灣在全球科技享有美名，第三個美名則是，台灣將來半導體晶片落實AI全民，台灣將有第3美就是科技優勝美地。