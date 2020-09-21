NB鏡頭需求暢旺 晶瑞光可見光濾光片訂單強勁

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

新冠肺炎疫情持續延燒，在家工作、遠距教學成趨勢，帶動全球筆記型電腦(NB)及視訊設備的需求仍有強勁成長的態勢，晶瑞光電（6787）去年第3季切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨後，受惠今年全球NB出貨量增加，晶瑞光多家鏡頭模組客戶拉貨需求下，旗下可見光濾光片產品業績己超越去年同期且大幅成長，挹注公司營運動能。

根據市調機構 Strategy Analytics 近期發布報告，今年第2季全球筆記型電腦出貨量年成長27％，創造NB產業供應鏈有利的業務發展空間。晶瑞光表示，公司旗下可見光濾光片產品屬於新藍玻璃濾光片，具有可吸收過濾紅外光物質的光學吸收特性，由於藍色波長具有優異的穿透性，加上在玻璃基板上塗佈吸收式光學染劑，又使用超薄型的光學玻璃，除了符合產品微型化的趨勢，更使得成本得以下降，是受到多家主要鏡頭模組客戶高度青睞的主要原因。

晶瑞光將積極爭取與更多鏡頭模組廠商合作機會，增添未來整體營運成長動能。

晶瑞光成立於1999年，主要服務項目為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，以期為晶瑞光整體營運帶來正面挹注，公司並同時期開發環境光感測sensor 黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，有望成為極少數光學廠掌握該製程能力之公司。

晶瑞光為購置機器設備及充實營運資金，已於9月11日董事會決議現增1,200萬股，發行價格每股25元，發行總金額為3億元，並訂定現金增資認股基準日為9月28日，最後過戶日為9月23日。

鏡頭模組 NB

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