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聯合再生推出「Glory Peach」太陽能模組 10月開始出貨

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

聯合再生（3576）今（21）日發表為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自產p型PERC單晶雙面電池與半切技術，經安全無毒檢測，提供全方位抗高濕、抗高熱、抗強風、抗高鹽分設計，適用於台灣海岸、埤塘等特殊地理環境。

聯合再生表示，日前已通過四項專利自主研發申請，有效提升整體發電效率，且全系列耐壓可達1,500V，進一步降低系統建置的BOS，也適用於大型電廠的方案。「Glory Peach」系列將於今年10月開始出貨，成為全台第一太陽能品牌推出雙玻半切雙面發電太陽能模組於市場，滿足業界對於發電量與長期穩定效能之需求。

聯合再生表示，該公司率先於2017年推出雙玻雙面太陽能模組產品，針對特殊地形如沙漠、雪地等高反射環境，其發電量為傳統單面太陽能模組的1.1 - 1.2 倍，大幅提高發電量同時也降低發電成本。今年更進一步推出半切技術，採用先進封裝技術有效降低串聯電阻於自製雙玻雙面模組，顯著提升45% 發電功率，從原先290W大幅提升至420W，帶來充沛的電能輸出。

聯合再生於日前宣布通過自主研發申請四項專利，其利用太陽能雙面電池背面特殊設計，能有效提升發電效率。目前該專利已應用於「Glory Peach」系列太陽能模組(D2L_O8A)，於今年7月取得台灣VPC自願性產品驗證，並通過較國際IEC標準更為嚴苛的三倍可靠度測試認證，提供市場具高效率、高功率及高可靠度的太陽能模組，專為台灣特殊地理環境打造之最佳產品。

此外，該系列太陽能模組同時刷新台灣VPC模組認列功率紀錄，並經第三方權威認證測試機構進行模組功率標定高於420W，等效功率可達480W。

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