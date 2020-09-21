聽新聞
test
0:00 / 0:00

神盾對匯頂提出侵權告訴 要求賠償人民幣9千萬元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影
神盾董事長羅森洲。記者鐘惠玲/攝影

神盾（6462）今（21）日表示，該公司於 2020 年 9 月 10日向北京知識產權法院指控深圳市匯頂科技股份有限公司侵害神盾公司的發明專利權(專利號 ZL201310006431.4)。匯頂科技未經許可，實施上述專利，包括製造、使用、銷售、許諾銷售，已侵犯神盾公司專利權的指紋識別晶片產品。因此，神盾公司訴請法院判令立即停止侵權、銷毀侵權產品，並賠償公司損失9,000萬人民幣。

神盾公司表示，該公司是全球領先的指紋識別晶片方案提供商，投入了大量資源研發新技術、新產品，其設計、製造的指紋辨識IC產品性能出眾、極具市場競爭力。為保護其研發成果的智慧財產權，該公司建立並鞏固最佳的專利防禦網。匯頂科技作為上述專利的使用者，應當尊重神盾公司的研發及智慧財產權成果，停止侵權行為或付費使用上述專利。

此外，神盾表示，該公司致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶均遍及全球。同時，神盾也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

神盾 指紋辨識

延伸閱讀

半導體人才大戰升級為國際戰爭 林百里將發表專題演講

新聞中的法律／從賓士案談副廠零件侵權關鍵

神盾 7月每股賺0.39元

替代陸基神盾！ 日本擬建「飛彈攔截」專用艦 已告知美國

相關新聞

蘇姿丰獲美半導體協會大獎 張忠謀後華裔第2人

美國半導體產業協會（SIA）宣布，將頒發羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎予超微（AMD）執行長蘇姿丰，...

林百里：2025年AI在裝置上搭載率將達100％

廣達（2382）董事長林百里今（21）日表示，電腦運算架構將產生新的轉移，從目前中心化的雲端運算，轉移到去中心化、分散式...

羅森洲出招！神盾控匯頂侵權 傳為搶攻中國市場

台灣重要的指紋辨識IC廠神盾（6462）從早期以成為三星的供應鏈起家，到近二年積極打入中國市場，在中國指紋辨識市場中，神...

聯合再生推出「Glory Peach」太陽能模組 10月開始出貨

聯合再生（3576）今（21）日發表為台灣特殊環境打造之「Glory Peach」系列雙玻半切雙面發電太陽能模組，利用自...

神盾對匯頂提出侵權告訴 要求賠償人民幣9千萬元

神盾（6462）今（21）日表示，該公司於 2020 年 9 月 10日向北京知識產權法院指控深圳市匯頂科技股份有限公司...

8吋晶圓代工需求強勁 傳推升報價上漲1成

8吋晶圓代工產能供不應求，不僅交期延長至4個月，報價也傳出將調漲1成，部分IC設計廠已決定跟進調漲產品售價，因應成本提高

讓國際看見台廠5G能量 經濟部揪全球電信商開啟5G對談

為讓國際看見台廠5G能量，商機不因疫情中斷，經濟部工業局與全球行動通訊系統協會（Groupe Speciale Mobi...

鎖定ERP客戶數位轉型需求 東捷推出自助服務平台

後疫情時代，將持續推升數位化的熱度，東捷資訊（6697）今（21）日宣布推出獨家「ERP自助服務平台」，鎖定超過百家的E...

半導體人才大戰升級為國際戰爭 林百里將發表專題演講

從「5+2」到「六大核心產業」，關於後疫情時代的產業戰略布局，半導體可說是當紅炸子雞，將於今（21）日下午召開的「台灣人...

蘋果訂單爭奪戰！立訊急起直追 3張表看懂鴻海市占率恐掉多少

由前富士康作業員、現任中國立訊精密董事長王來春領軍的立訊帝國，在最大客戶蘋果的刻意扶植下，快速成長茁壯，公司近5年來營收與獲利的年均複合成長率，分別高達54%與50%，且未來幾年，立訊有機會持續蠶食蘋果訂單...

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

台積電2奈米製程研發獲重大突破。供應鏈透露，有別於3奈米與5奈米採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，台積電2奈米改採...

面板價飆 雙虎拚季賺百億

LCD面板供不應求，龍頭京東方再漲10月報價5至10美元，最高調漲約一成，漲幅高於市場預期，預料群創、友達等台廠也會反映...

熱門新聞

狠甩三星！台積大突破 2奈米超進度

首家純網銀 最快下月開張

獨／交通部擬開放大陸六貨運航點 陸委會不同意

新台幣早盤強升近2角 28字頭創7年半新高

晶圓代工熱 陸廠抱現金搶產能

中鋼8月轉虧為盈 稅前獲利1.7億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。