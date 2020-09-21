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讓國際看見台廠5G能量 經濟部揪全球電信商開啟5G對談

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為讓國際看見台廠5G能量，商機不因疫情中斷，經濟部工業局與全球行動通訊系統協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）及台北市電腦商業同業公會（TCA）合作，今（21）日搭配智慧城市展線上平台舉辦「2020全球電信商智慧城市大會：5G對談」，透過與國際電信商對話，展現台廠5G技術產品與應用服務能量。

經濟部工業局指出，根據國際研究機構Dell'Oro Group指出，Open RAN（開放接取網路）市場即將在未來5年市場將達到50億元美金的市場規模。Open RAN的開放網路(Open Network)架構，將提供白牌設備商突破過去傳統電信設備(如Ericsson、Nokia、華為)所把持專屬市場的機會，台灣廠商可以運用這機會為通訊設備市場創造新局。

經濟部工業局指出，藉由這次全球電信商大會提供的互動平台，除了爭取與國際業者直接對話機會，針對開放架構議題，會中邀請英國電信（BT）、中華電信研究院（Chunghwa Telecom Laboratories）、優達科技（Ufi Space）、安謀科技（Arm）等，從電信業、網通設備商、高效運算解決方案提供者等不同角度，共同探討「開放網路」為5G上中下游產業鏈所帶來的機會。

在5G應用服務議題中，則是邀請台廠分享我國公私合作下，將5G運用於智慧球場、智慧工廠的階段性成果外，亦由日本KDDI Research、台灣大哥大（Taiwan Mobile）、英業達（Inventec）共同探討5G應用服務運用在消費者端、企業用戶端的各種供需結合機會。

經濟部工業局副局長楊志清表示，工業局持續推動以科技應用場域需求帶動5G產業發展，如透過集結公私場域業者，協助臺灣營運商、通訊設備、系統整合與應用業者，推動製造、運動展演、交通等關鍵領域的5G智慧應用，例如英業達與伸波科技合作，打造5G開放網路架構解決方案，規劃與落實5G智慧製造。在運動展演應用，工業局協助台灣大哥大與包括：光陣三維、實見、狂點、天暢國際、台灣優視媒體、鈞泰新媒體等6家應用業者合作，在新莊棒球場展現8項5G應用驗證，以需求帶動5G產業鏈。

5G 經濟部 台灣大哥大

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